El Deportivo visita al Leganés con las últimas horas de mercado abierto

Los coruñeses buscan una victoria que les permita seguir en la zona privilegiada de la clasificación

Publicada

Lunes atípico el que afronta el Deportivo. Por una parte el equipo ya se encuentra en Madrid para medirse al CD Leganés a la vez que la dirección deportiva trata de cerrar la plantilla definitiva que competirá esta temporada.

Con las bajas de Noubi, llamado por la selección belga Sub-21, y José Ángel Jurado lesionado, los coruñeses buscan su segundo triunfo lejos de Riazor.

Este será además el último partido de David Mella antes de incorporarse a la selección y perderse el choque del próximo fin de semana ante el Sporting de Gijón.

El equipo ha comenzado la temporada sumando cuatro puntos de seis posibles y con mejores sensaciones lejos de Riazor. Enfrente tendrá un equipo muy físico que cuenta con futbolistas importantes en ataque como Miguel de la Fuente o Diego García.

Pendientes del mercado

El mercado de fichajes se cerrará por fin este lunes a las 00:00 horas. El Dépor sigue pendiente de poder incorporar algún futbolista más si se presenta una oportunidad de mercado. En las últimas horas Jaime Seoane rescindía su contrato con el Oviedo y el centrocampista fue un nombre que se relacionó con el Dépor este verano.

Además el conjunto blanquiazul debe decidir sobre el futuro de dos canteranos a los que busca acomodo como son Diego Gómez y Martín Ochoa.

Otros equipos tratan de ajustar sus cuentas para poder inscribir jugadores. Es el caso del Zaragoza que ha vendido a Ager Aketxe a un equipo de Malasia y a Iván Calero que jugará en la Cultural.