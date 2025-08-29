Oficial: Stoichkov es nuevo jugador del Deportivo

Stoichkov ya es de manera oficial nuevo jugador del Deportivo. El atacante andaluz llega procedente del Granada en calidad de cedido pero con una opción de compra para el Dépor a final de temporada. El acuerdo se aceleró en el día de ayer cuando los dos equipos sellaron una operación a tres bandas a la antigua usanza.

El atacante llega tras una temporada muy discreta en el Granada pero con una trayectoria importante en Segunda División, donde ha jugado en equipos como Mallorca, Alcorcón o Eibar, equipo en el que destacó de manera sobresaliente.

En su llegada a Coruña no todo será nuevo. Stoichkov coincidió con Antonio Hidalgo en el Sabadell, equipo con el que logró once tantos en Segunda División. También fue compañero de Mario Soriano hace dos temporadas en el Eibar.

El Dépor logra firmar así a uno de los pocos delanteros con experiencia en Segunda que estaban a su alcance después de un verano en el que trató de incorporar jugadores contrastados o que llegaran cedidos desde Primera División.

La dirección deportiva también ha avanzado en el capítulo de salidas tras la rescisión de Genreau y la cesión de Bouldini. El siguiente en salir debería ser Diego Gómez, futbolista repescado en el pasado mercado invernal y que volverá a salir en busca de nuevas oportunidades.