Denis Genreau abandona el Deportivo

El Deportivo acelera en la operación salida a pocos días del fin de mercado. El club ha anunciado este jueves la salida de Denis Genreau, centrocampista que llegaba al Deportivo el pasado mes de enero.

Su paso por el Deportivo podría calificarse como decepcionante al no contar con la continuidad suficiente como para destacar. Participó en nueve encuentros la temporada pasada y en solo dos de ellos fue titular.

La alta competencia este año en su demarcación tras el paso adelante de Patiño y la continuidad de Rubén López ha precipitado una decisión que estaba tomada desde hace semanas.

Queda por ver si su salida provoca la llegada de algún futbolista para su demarcación o si la dirección deportiva considera cubierta esa demarcación.