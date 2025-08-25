Samuele Mulattieri será nuevo jugador del Deportivo

El Deportivo tiene nuevo delantero. El italiano Samuele Mulattieri llegará al aeropuerto de Alvedro esta tarde sobre las 16:20 para convertirse en nuevo jugador del conjunto herculino.

El futbolista de 24 años llega cedido por el Sassuolo italiano. En estos momentos tiene un valor de mercado de 4 millones de euros según la web Transfermarkt y en su momento fue fichado por el Inter de Milán. El jugador fue internacional sub-21 y emprenderá su primera aventura fuera de Italia más allá de una cesión en Holanda.

El Dépor refuerza así una de las demarcaciones más necesitadas de su plantilla. De hecho no se descarta la llegada de otro jugador de ataque.

La plantilla blanquiazul perdió este verano a Iván Barbero y se quedó para el inicio de liga con Zaka y Bouldini. El conjunto coruñés arranca la última semana de mercado con movimientos tras sumar cuatro puntos en los dos primeros encuentros de liga. La dirección deportiva dará salida además a jugadores como Diego Gómez que ultima su cesión a algún club de Primera Federación.