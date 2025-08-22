El Deportivo tendrá un museo en Riazor: abrirá en octubre junto al tour oficial del estadio

El Deportivo abrirá un museo en el Estadio de Riazor previsiblemente el próximo mes de octubre. Este nuevo espacio estará acompañado por un tour oficial integrado con la reforma de la Torre de Maratón, que se sumará al recorrido como parte de la experiencia.

Unos trabajos en los bajos del estadio hacia la calle Manuel Murguía generaron rumores a mediados del mes de julio. Algunos comentarios apuntaban a una posible cafetería, mientras otros ya hacían referencia a la posibilidad de que se abriese un museo que, finalmente, sí se hará realidad.

El club busca de esta forma "rendir homenaje a su pasado, celebrar su presente y proyectar su futuro". El recorrido del museo, cuyos trabajos están en marcha, se articula en tres espacios cargados de significado: la Zona Blanca, la Sala Dorada y la Sala Azul, cada una reflejo de momentos que han marcado la vida del Dépor y de su gente.

Imagen de cómo será el Estadio de Riazor con la Deportienda reformada.

La Zona Blanca será la puerta de entrada, donde nacen los valores del equipo y se reconoce a la afición como el motor del club. Los aficionados podrán ver en este espacio la evolución del estadio a lo largo de las décadas y hacer uso de unas gafas de realidad virtual para que la experiencia sea más inmersiva.

La visita también pasa por la Sala Dorada, "el corazón histórico" con un viaje que arranca en 1906 y narra a través de piezas únicas la travesía del Deportivo. El club señala que este espacio será "un tesoro que conserva la memoria colectiva del deportivismo" y un punto de encuentro en los días de partido.

La Sala Azul, por último, es un homenaje a la época dorada del Súper Dépor y a grandes momentos clavados en la memoria de los deportivistas: la Liga, la Copa del Rey, la Supercopa, el Centenariazo… La sala expone los siete títulos conquistados y refleja su apuesta por la cantera, las instalaciones de Abegondo y el futuro que se sigue construyendo desde la base.

Los aficionados también podrán hacer un tour por los espacios más emblemáticos del estadio: desde las gradas y los palcos hasta los vestuarios, la zona mixta y el propio museo. Uno de estos espacios es la Torre de Maratón, construida entre 1939 y 1944 y uno de los elementos arquitectónicos más singulares del complejo deportivo coruñés.

La Torre de Maratón será reformada.

La Torre de Maratón está actualmente deteriorada, con filtraciones y alteraciones de su diseño original, por lo que el club reparará el hormigón y los revestimientos, impermeabilizará la cubierta, reabrirá los huecos originales, instalará iluminación dinámica y anclajes para pancartas conmemorativas y estudiará incorporar un ascensor panorámico. El objetivo es recuperar su valor patrimonial y simbólico.

Renovación de la Déportienda

El RC Deportivo ha iniciado también la transformación de la Deportienda del Estadio de Riazor. Este espacio, que se plantea como una zona estratégica de representación institucional, innovación comercial y conexión emocional con la afición, está inspirado en la Onda Branca y tendrá al mar, la ciudad y la afición como protagonistas.

Así será la nueva Deportienda de Riazor.

El club prevé abrirla en octubre con varias mejoras: un sistema de inteligencia artificial y visión artificial para analizar el comportamiento de los clientes y gestionar el espacio en tiempo real, un diseño adaptable a campañas y eventos, impresión 3D para mobiliario a medida y uso de materiales innovadores como Pure Tech.

El Deportivo, por último está reformando los aseos. Los PMR han pasado de dos a siete (cinco en Tribuna Inferior y dos en Maratón Inferior), mientras que en la Tribuna Inferior se han renovado por completo los aseos masculinos y femeninos. En Maratón Inferior se están reformando los de mujeres y próximamente se hará la renovación integral del de hombres.

Nuevo aseo en el Estadio de Riazor.

Las barras de servicio contarán con una novedad: se instalará una en Maratón Inferior más accesible. Respecto a la grada de Pabellón, el club renovará los accesos, con nuevas puertas y tornos para agilizar tanto la entrada como la evacuación del estadio.