El Concello de A Coruña paraliza las obras del museo del Deportivo en Riazor

El Concello da Coruña ha paralizado las obras que el Deportivo está realizando en el Estadio de Riazor para abrir un museo en octubre al carecer de licencia. El club también realizará trabajos para mejorar la Deportienda, los accesos y los aseos de las instalaciones.

Precisamente, unos trabajos en los bajos del estadio hacia la calle Manuel Murguía generaron rumores a mediados del mes de julio. Algunos comentarios apuntaban a una posible cafetería, mientras otros ya hacían referencia a la posibilidad de que se abriese un museo que, finalmente, podrían hacerse realidad.

El ayuntamiento, sin embargo, considera que el club no cuenta con la licencia necesaria para efectuar los trabajos en el estadio municipal y los ha paralizado. De esta forma, la obra del museo no se retomará hasta que se produzca la resolución del expediente por parte del Concello.

El club asegura que el ayuntamiento estaba al tanto de estas obras de mejora y que le ha trasladado toda la información necesaria en las reuniones de seguimiento, tanto en lo referente al museo como en cuanto al resto de los trabajos.

"El Concello conocía el proyecto de primera mano. No recibimos respuesta hasta que finalmente después de la paralización el organismo competente nos indicó cómo proceder", aseguran fuentes del Deportivo.

La documentación está toda presentada o en trámites en algunos de los casos, como el de la Torre de Maratón. Construido entre 1939 y 1944, este elemento arquitectónico está deteriorado y sufre filtraciones, por lo que el club pretende reformarla y, al mismo tiempo, realizar un estudio sobre la posibilidad de instalar un ascensor panorámico.

El concello apela a un estadio adaptado a los requisitos del Mundial 2030

La gran reforma de Riazor permitirá contar con un estadio municipal adaptado a los requisitos necesarios para ser sede del Mundial 2030, todo lo que contribuya a ese objetivo será bienvenido. "Lógicamente, lo que no sea compatible con ese proyecto no podrá ejecutarse", señalan fuentes municipales a Quincemil.

En cualquier caso, toda actuación que se haga en un estadio municipal y público, además de contar con el visto bueno de los titulares de las instalaciones, debe contar con la preceptiva licencia y ajustarse a la normativa tanto municipal como autonómica, según las mismas fuentes, que añaden que "la solicitud de licencia es una obligación legal para cualquier ciudadano".

"Invitamos a los accionistas mayoritarios del Dépor a sumarse al gran proyecto de reforma del estadio para ser sede del Mundial, un proyecto realmente ambicioso que va mucho más allá de pequeñas reformas y que permitirá a todos los coruñeses y coruñesas contar con el gran estadio municipal que merecen, preparado para acoger grandes partidos, además de otros eventos, que ahora mismo no tienen cabida en nuestra ciudad", concluyen las mismas fuentes.

Las obras del Dépor en el Estadio de Riazor

El Deportivo prevé abrir en octubre un museo. Este nuevo espacio estará acompañado por un tour oficial integrado con la reforma de la Torre de Maratón, que se sumará al recorrido como parte de la experiencia. El recorrido se articula en tres zonas cargadas de significado: la Zona Blanca, la Sala Dorada y la Sala Azul.

Cada una de las zonas tendrá un protagonista: la afición, la historia del Dépor desde 1906 y el Súper Depor. Los aficionados también podrán hacer un tour por los espacios más emblemáticos del estadio: desde las gradas y los palcos hasta los vestuarios, la zona mixta y el propio museo.

Así será la nueva Deportienda de Riazor.

Más allá del museo y del tour, el club prevé reformar la Deportienda, que se plantea como una zona estratégica de representación institucional, innovación comercial y conexión emocional con la afición. Inspirado en la Onda Branca, tendrá al mar, la ciudad y la afición como protagonistas y la previsión es que abra en octubre.

El Deportivo también está reformando los aseos y las barras de servicio contarán con una novedad: se instalará una en Maratón Inferior más accesible. Respecto a la grada de Pabellón, el club renovará los accesos, con nuevas puertas y tornos para agilizar tanto la entrada como la evacuación del estadio.