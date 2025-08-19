Deportivo: la prensa portuguesa insiste en la llegada de Yeremay al Sporting

Yeremay Hernández fue uno de los protagonistas de la gran victoria del Deportivo en Granada. El canario fue clave en la acción del primer gol y generó varias ocasiones en la segunda parte aunque le faltó algo de acierto. Más allá de eso su entendimiento con Mario Soriano y Luismi fue evidente a lo largo de todo el partido.

Lo que debería ser un inicio de liga tranquilo para él, se ha convertido nuevamente en una fuente de rumores acerca de su futuro. Los principales periódicos deportivos de Portugal insisten en el interés y la potente oferta realizada por el Sporting de Portugal.

En el diario Record hablan de acuerdo total entre Yeremay y Sporting con un contrato de cinco temporadas y una oferta que supera los 30 millones de euros. Además insisten en que el jugador habría dado el sí y presionaría para salir de A Coruña.

En el Dépor siguen con máxima tranquilidad todo este tema y se remiten a una cláusula de rescisión que se elevó tras la última revisión de contrato. Yeremay no se ha pronunciado públicamente. El canario también es portada de A Bola donde detallan que el interés del Sporting ya viene de lejos.

El futbolista sigue rindiendo en el terreno de juego y el domingo debutará en Riazor en una temporada 2025-2026 que ha arrancado de manera ilusionante para la afición.