El prometedor inicio liguero del Deportivo

Caras de satisfacción este lunes en la Ciudad Deportiva de Abegondo en el primer entrenamiento de la semana tras el gran estreno del Deportivo en el campeonato liguero.

El conjunto blanquiazul venció por un gol a tres y mostró solidez y acierto en ambas áreas. De hecho el gol de Mario Soriano ha generado multitud de comentarios en redes sociales tras la preciosa jugada colectiva de los herculinos.

El estreno fue inmejorable y la afición blanquiazul se muestra encantada. El equipo descansará este martes y el miércoles regresará a los entrenamientos con la mente puesta en el partido del domingo ante el Burgos en Riazor.

El estadio coruñés recibirá la visita de un Burgos que acabará la primera jornada como líder tras la contundente victoria por cinco goles a uno sobre la Cultural y Deportiva Leonesa.

Pendiente del mercado

La gran victoria del Deportivo no evita que la dirección deportiva siga peinando el mercado en busca del ansiado delantero. Zaka anotó uno de los tres goles del equipo y Bouldini aportó bastante a sus compañeros en duelos aéreos tras su entrada en el campo.

A pesar de ello el club busca otro delantero más con el que completar uno de los ataques más temibles del campeonato.