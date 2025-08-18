Las peñas del Dépor organizan una previa con música en directo para abrir la liga en Riazor
Este domingo se celebrará Dé Previa, en la calle Almirante Cadarso, en un evento con música, comida y mucho deportivismo
La Federación de Peñas del Dépor ha comunicado que este domingo 24 de agosto, en las horas anteriores al Dépor - Burgos, se celebrará de 12:00 a 16:30 en la calle Almirante Cadarso en A Coruña una previa, denominada Dé Previa.
Así, durante las cuatro horas y media de acto se podrá disfrutar de comida con la pulpeira Mosquera y con Damedé, uno de los establecimientos de la zona.
La música en directo correrá a cargo de los grupos musicales La Gramola y 13B.
El Dépor quiere regresar a Primera División y, por ello, ha construido un equipo ilusionante en el que la grada quiere ser ese jugador número 12. La victoria ante el Granada ha acabado de enchufar a una afición que ya suma más de 25.000 socios.