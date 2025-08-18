Las peñas del Dépor organizan una previa con música en directo para abrir la liga en Riazor

Miles de deportivistas celebran el día de las peñas en A Coruña Quincemil

La Federación de Peñas del Dépor ha comunicado que este domingo 24 de agosto, en las horas anteriores al Dépor - Burgos, se celebrará de 12:00 a 16:30 en la calle Almirante Cadarso en A Coruña una previa, denominada Dé Previa.

Así, durante las cuatro horas y media de acto se podrá disfrutar de comida con la pulpeira Mosquera y con Damedé, uno de los establecimientos de la zona.

La música en directo correrá a cargo de los grupos musicales La Gramola y 13B.

El Dépor quiere regresar a Primera División y, por ello, ha construido un equipo ilusionante en el que la grada quiere ser ese jugador número 12. La victoria ante el Granada ha acabado de enchufar a una afición que ya suma más de 25.000 socios.