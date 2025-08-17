Granada 1 - Deportivo 3: Un gran Dépor arranca el curso con paso firme

Victoria de mucho mérito del Deportivo en Los Cármenes ante el Granada por un gol a tres. Soriano, Zaka y Escudero fueron los goleadores del conjunto blanquiazul ante un Granada que se quedó con diez en la segunda mitad tras la expulsión de Manu Lama.

Arrancaron los de Antonio Hidalgo con buen ritmo y autoridad, aunque la primera ocasión clara fue para el conjunto nazarí. Un error en defensa permitía a Rodelas plantarse solo ante Germán. El guardameta solventaba muy bien el mano a mano y salvaba a los suyos.

La ocasión no minó el ánimo de un Dépor que empezó a generar peligro en las botas de Zaka. Al delantero le costó ganar balones aéreos pero en el juego al espacio tuvo dos buenas ocasiones que salvó Luca Zidane.

Tras la pausa para la hidratación el ritmo del encuentro bajó y ninguno de los dos equipos lograba generar peligro. Sin embargo al borde del descanso el Dépor se iba a adelantar tras una espectacular jugada colectiva que finalizaba Mario Soriano con una buena definición delante del portero.

Con esa ventaja se llegaba al descanso del partido. Tras la reanudación, el Granada apretó en los primeros minutos iniciales pero sin encontrar portería. No perdonó el Dépor en otra buena acción de Luismi con asistencia para Zaka. El delantero se sacaba un misil que se alojaba en la meta granadina.

Poco duró la ventaja de dos goles porque Hongla iba a recortar distancias con un gran disparo que se colaba por la escuadra de Germán Parreño.

Los locales buscaban el empate, pero se encontraron con una inoportuna expulsión de Manu Lama por segunda amarilla. Antes Hidalgo había movido el banquillo dando entrada a Mella y Bouldini.

Con superioridad numérica el Dépor trató de controlar el partido y buscar el tercero en alguna contra. Los coruñeses perdonaron en exceso y generaron ocasiones para hacer el tercero. No acertó Yeremay y Soriano envió un disparo al palo que el canario tampoco era capaz de aprovechar en el rechace.

Ya en el descuento y con el Granada volcado, una gran recuperación de Escudero finalizaba con un disparo ajustado del lateral que se iba a convertir en el tercer gol de un Dépor que arranca con paso firme este curso 25-26.