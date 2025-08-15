Adrián Guerrero jugará en el Ourense CF
El canterano ha recibido ofertas de filiales importantes como el del Villarreal pero finalmente ha optado por seguir cerca de casa en Primera Federación
Adrián Guerrero jugará en el Ourense CF en calidad de cedido en esta temporada 25-26. Tal y como ha podido saber Quincemil, el Dépor quiere que su joven talento sea importante en un equipo de Primera Federación y por lo tanto el extremo no estará este año en el Fabril.
El futbolista gallego firmó la temporada pasada su primer contrato como profesional hasta 2028 y el club tiene puestas en él muchas esperanzas.
Su proyección es importante y varios filiales de equipos de Primera División como el Villarreal han llamado este verano a su puerta. Todas esas ofertas fueron descartadas por el propio jugador que prefiere jugar cedido cerca de casa y en una categoría como Primera Federación.
Esta pretemporada comenzó a las órdenes de Antonio Hidalgo aunque finalmente no viajó a la gira por Reino Unido y se ejercitó con el filial.
El joven futbolista de 19 años buscará ahora ser importante en el Ourense CF, un lugar en el que poder crecer en esta importante temporada y regresar al Dépor con más experiencia.