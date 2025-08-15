Adrián Guerrero jugará en el Ourense CF en calidad de cedido en esta temporada 25-26. Tal y como ha podido saber Quincemil, el Dépor quiere que su joven talento sea importante en un equipo de Primera Federación y por lo tanto el extremo no estará este año en el Fabril.

El futbolista gallego firmó la temporada pasada su primer contrato como profesional hasta 2028 y el club tiene puestas en él muchas esperanzas.

Su proyección es importante y varios filiales de equipos de Primera División como el Villarreal han llamado este verano a su puerta. Todas esas ofertas fueron descartadas por el propio jugador que prefiere jugar cedido cerca de casa y en una categoría como Primera Federación.

Esta pretemporada comenzó a las órdenes de Antonio Hidalgo aunque finalmente no viajó a la gira por Reino Unido y se ejercitó con el filial.

El joven futbolista de 19 años buscará ahora ser importante en el Ourense CF, un lugar en el que poder crecer en esta importante temporada y regresar al Dépor con más experiencia.