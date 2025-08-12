Oficial: Daniel Bachmann es nuevo jugador del Deportivo

El Deportivo ha hecho oficial la llegada de Daniel Bachmann, guardameta austriaco de 31 años que llega al conjunto blanquiazul en calidad de cedido.

Este es el futbolista elegido por la dirección deportiva tras la salida de Helton Leite al fútbol brasileño. El club ha elegido experiencia y altura, Bachmann mide 1,90 metros, para pelear con Germán Parreño por un puesto en el once.

Bachmann ya se encuentra en la Ciudad Deportiva de Abegondo y ya está en disposición de entrenar con sus nuevos compañeros. El guardameta llega procedente del Watford en calidad de cedido con opción de compra.

Internacional absoluto con Austria, combinado con el que suma 14 encuentros, cuatro de ellos en la Eurocopa de 2021. Ha desarrollado prácticamente toda su carrera en Reino Unido y afronta ahora su primera experiencia en España.

El club cuenta ahora mismo con Germán, Bachmann y Eric Puerto como guardametas del primer equipo. Además en el Teresa Herrera también estuvo convocado Hugo Ríos. En las próximas semanas se decidirá la planificación final de la portería, una demarcación que ha sufrido cambios tras esa marcha de Helton.