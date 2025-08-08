El deportivismo sigue llenando Riazor: la grada de Maratón inferior, llena un año más

Riazor presentará un gran aspecto en la segunda temporada del Dépor tras su regreso al fútbol profesional.

Tras cerrar el proceso de renovación con abonos en unas cifras cercanas a récord, el club ha abierto el plazo para gestionar los cambios de asiento entre gradas o dentro de la misma grada, como paso previo a ofrecer los asientos restantes a todos los que quieran abonarse.

En las últimas horas, el Dépor ha informado que una de las gradas más emblemáticas de Riazor, la de Maratón Inferior, ha colgado el cartel de no hay billetes. Pleno de capacidad tanto en renovaciones como en cambios de asiento.

Este emplazamiento, donde se ubica el grupo de animación Riazor Blues, es uno de los más demandados por su forma diferente de disfrutar de los partidos.