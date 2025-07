'Volver a ser grandes', la lucha del Dépor por regresar a Primera División: "Somos uno de nueve"

El Deportivo es uno de los equipos protagonistas del reportaje Volver a ser grandes. Movistar Plus+ acompañó durante la temporada 24/25 a Real Oviedo, Real Racing Club, Málaga, Real Sporting y Real Zaragoza, así como al club coruñés, y este 7 de julio ha estrenado en exclusiva el documental en el que participan personas vinculadas a A Coruña y al Dépor.

El reportaje de Movistar Plus+ habla sobre los seis equipos históricos que han estado en Segunda División en la temporada 24/25, de los que solo Real Oviedo ha conseguido el ansiado ascenso a Primera División.

"Todos ellos ocupaban las plazas del olimpo de nuestro fútbol hace no mucho tiempo, llegando incluso algunos a ganar títulos o protagonizar noches históricas en las competiciones europeas", explica Movistar Plus+ en un comunicado.

Volver a ser grandes cuenta la dura travesía de campeones de Liga, equipos Champions o históricos que pasaron de la euforia al desplome. El reportaje se presenta de esta forma como un análisis con dos caras.

Por un lado, los periodistas que mejor conocen su trayectoria para saber qué pasó y hacia dónde van. Por otro, aficionados destacados para mostrar un sentimiento único. "En definitiva, el análisis del complicado retorno sostenido por el apoyo de una enorme y fiel masa social", indica Movistar Plus+.

"Una cosa es el fútbol y otra el Dépor"

Uno de los protagonistas del reportaje es Nacho Carretero, confeso deportivista: "Una cosa es el fútbol y otra el Dépor. Para mí el Dépor significa mi ciudad, mis amigos, mi gente, momentos de emoción enormes, momentos de tristeza muy grandes... Y eso es Dépor, no es fútbol".

El periodista explcia en las imágenes como el equipo y su afición pasaron de ganar una Liga, "somos uno de nueve", a caer a Primera Federación. "La factura la pagamos salida de la mente de un guionista macabro", señala en las imágenes difundidas por Movistar Plus+.

Carretero hace referencia también al penalti Djukic, un momento clave en la historia del equipo que "se acabó conformando como una seña de identidad. Llegó un momento en el que la herida se convirtió en cicatriz, como cuando enseñas una cicatriz de guerra con cariño y orgullo".

El escritor llega también hasta el presente, con el ascenso a Segunda División en 2024. "No me hace disfrutar ganar, me hace disfrutar ser del Dépor", explica Nacho Carretero, que compara la diferencia entre jugar en Primera Federación y Segunda División a la hora de disputar los partidos.

"El Dépor siempre mira hacia arriba, y me generación más, porque hemos ganado una Liga. Dicho esto, el Dépor viene de una realidad durísima, que son cuatro años en la tercera categoría con todo lo que eso implica. Por eso vernos competir en Segunda y ver que el siguiente partido es contra un Zaragoza, un Málaga o un Oviedo supone un alivio", concluye el periodista.