Rafa, del Chaflán, recuerda el 25 aniversario de la liga del Dépor: "Me olvidé de que tenía un bar"

El Bar Chaflán es uno de los templos del deportivismo. A las puertas casi de los juzgados, muchísimos seguidores blanquiazules han compartido vivencias y momentos alrededor de una consumición en una de esas casas adoptivas que son los bares para los clientes de toda la vida.

Rafael Varela, Rafa para los amigos, es el responsable de este establecimiento. Deportivista de corazón y sentimiento, recuerda en conversación con Quincemil que hizo aquel 19 de mayo del 2000, cuando una ciudad entera salió a celebrar una liga que ya es eterna.

"Me fui al partido y cuando llegué, estaba a tope. Me había olvidado de que tenía un bar y cuando llegué ya había gente. Yo venía del estadio y ya se veía a toda la gente", manifestó en esta conversación. Amplía los detalles de esta curiosa anécdota: "Cuando venía de vuelta y giré por la iglesia de San Pedro de Mezonzo es cuando empecé a ver a la gente por todas las partes y ahí es cuando me acordé".

Guarda una anécdota sobre los improvisados camareros de ese día, los clientes: "Los clientes habituales se metieron dentro de la barra a ayudarme, estaba desbordado. Antes lo llevaba yo solo y me quedó alguien por hacerme un favor y yo con la celebración me olvidé de que tenía un bar, salté al campo y todo. Se veía gente por todos lados, y yo pensando, qué hago, si hay una persona sola currando en el bar".

Así se vivió la consecución de la Liga del Dépor en el Chaflán. Cedida

Un día tan especial acaba con las existencias de prácticamente todas las mercancías. "Se acabó la bebida, toda. Se vendía de todo, aunque fuera caliente. A los clientes, aunque no hubiera Estrella Galicia, les daba igual", afirmó.

Una celebración de este calado tiene una gran consecuencia, y es el cansancio que genera. El día siguiente a ganar la liga, el Bar Chaflán estableció su propio festivo: "No se abrió, fue como una fiesta nacional".