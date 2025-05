Lendoiro y su actual relación con el Deportivo: "Hemos llegado a un extremo en el que parezco un enemigo del club"

El título de Liga logrado por el Deportivo en el 2000 está a punto de cumplir 25 años. Con motivo de esa efeméride Quincemil ha mantenido una larga entrevista con Augusto César Lendoiro repasando su amplia trayectoria al frente del conjunto herculino. El expresidente vive con cierta decepción el hecho de que nadie del club "haya contado conmigo para ningún acto. Tengo entendido que quieren sacar una camiseta conmemorativa, pero la gente que estaba en el club no vale".

A pocas semanas de cumplir 80 años Augusto relata su salida del club. "Perdimos unas elecciones y puedes entender que eso te lleve a un cierto ostracismo. Pero es que cada vez va a peor y creo que están cometiendo un error. Hemos llegado a un extremo en el que casi eres el enemigo del club. Han pasado once años, me han echado del palco y persiguen a la gente para que no hable de mí. Es algo que no entiendo y creo que a veces no son conscientes de lo ridículo que es esa situación". Lendoiro relata incluso episodios llamativos como "la visita de muchos rivales que saltan de la zona del palco y se acercan a mi localidad de abonado para saludarme o darme un abrazo. Cuanto más rechazo institucional he sentido, mayor ha sido el apoyo popular y el cariño que recibo a diario por la calle".

El expresidente valora también la situación actual del club. "Me da pena porque creo que es un equipo que podría llegar mucho más arriba de lo que ha llegado. El Deportivo no es el Mirandés, con todo el respeto del mundo al Mirandés que está haciendo una temporada espectacular. Deben tener a un par de fenómenos haciendo un gran trabajo. En mi época admiraba mucho al secretario del Éibar porque sabía mucho y dominaba muchos aspectos del fútbol más modesto. Pero con el Deportivo tienes que aspirar a más, es un equipo que ganó la Liga, el Centenariazo. Somos un equipo que tiene que salir siempre a ganar. Debes marcar un objetivo ambicioso y tiene que ser ascender. Luego puede no conseguirse y habrá razones pero la realidad es que en la situación actual, el Deportivo tiene que ser el Madrid o el Barcelona de Segunda División, porque además tiene uno de los presupuestos más elevados".

Lendoiro fue una persona muy reconocida en el fútbol español en una época muy diferente a la actual. "Antes acababa un partido y los presidentes se pasaban por la televisión para dar la cara. Se ha perdido naturalidad, ahora te habla el director general, el director de instituciones, el encargado de material, el entrenador que siempre dice lo mismo, pero no sabemos qué opina el club". Y como siempre se ha mojado, Augusto valora el trabajo de la actual dirección deportiva encabezada por Fernando Soriano: "Creo que no debe continuar. Hablo desde fuera y sin conocer las interioridades del club. Si de 14 fichajes sólo juegan 2 o 3 quiere decir que no has acertado. Y cuando ningún delantero supera los cuatro o cinco goles, algo falla".