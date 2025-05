Donato recuerda su gol que dio la Liga al Deportivo: "No fue el más bonito de mi carrera, pero sí el más importante y especial"

Donato, Mauro Silva y Fran son los tres únicos jugadores del Deportivo que lograron los seis títulos oficiales del club. La década dorada del conjunto blanquiazul comenzó en la temporada 94-95 con el título de Copa del Rey logrado ante el Valencia y se cerró en la temporada 2002-2003 con la consecución de la tercera Supercopa del club. Entre medias el conjunto blanquiazul se hizo con el título de Liga de la temporada 99-00, un campeonato que este mes de mayo cumple 25 años.

La amplia y gran historia del Deportivo regala imágenes muy icónicas para el deportivismo. Sin duda una de las más recordadas es ese título de Liga conseguido el 19 de mayo del año 2000. Aquella mágica tarde el Dépor superaba al Espanyol por dos goles a cero con tantos de Donato y Makaay en un estadio de Riazor lleno hasta la bandera.

El hispano brasileño repasa en Quincemil las sensaciones que vuelven a su mente un cuarto de siglo después de aquel gol. "Para mí fue un regalo de Dios y el tanto me permitió entrar para siempre en la historia del club, algo increíble para mí". El defensa recuerda que el día anterior "Víctor Sánchez del Amo y yo nos quedamos solos en el entrenamiento ensayando acciones a balón parado. Luego llegó el partido y en el minuto 3 conseguí ese gol. No fue el más bonito de mi carrera pero sí el más importante y especial. Para mí fue un regalo".

La plantilla del Deportivo, durante la temporada 1999/2000

Resarcirse del penalti de Djukic

Donato reconoce que aquella semana fue muy especial para todos. "Algunos habíamos perdido una liga unos años atrás con el famoso penalti de Djukic. Eso estaba presente pero marcar tan pronto nos dio mucha tranquilidad y fue un desahogo para la afición. En el vestuario estábamos con mucha confianza y teníamos que aprovechar la oportunidad que teníamos por delante".

A Coruña se echó a la calle aquel viernes 19 de mayo del 2000. "Desde que salimos del hotel vimos la euforia de la gente. Intentábamos centrarnos en lo nuestro pero el ambiente era increíble. La afición se merecía ese título de liga. Creo que es el título más importante de la historia del club y fue algo increíble para el equipo y la ciudad". Riazor estalló con el pitido final y la afición invadió en segundos el césped de Riazor. Donato no recuerda ni siquiera qué pasó con la camiseta que llevaba aquel día. "No era de guardar camisetas y aquello fue una locura de gente. No sé si la regalé o me la quitaron porque había muchísima gente. Me quedé con una que llevaba por debajo porque el gol se lo dediqué a mi amigo Antonio Orejuela que estaba pasando un mal momento".

Las imágenes de aquel día hablan por sí solas. La fiesta se trasladó rápidamente a la Plaza de Cuatro Caminos con los jugadores saltando y cantando en el autobús descapotable. La mayor parte de jugadores se tiñeron el pelo y animaron a las miles de personas que colapsaron las calles de A Coruña. Donato, en declaraciones recogidas por los medios allí presentes, dedicaba el título de liga a todos los integrantes del SuperDépor que años atrás se quedaron a las puertas del título liguero. En el especial emitido aquella noche por la Televisión de Galicia, Arsenio Iglesias tenía palabras para Donato. "Me alegro mucho por él y por Mauro porque son personas excepcionales y parecen nacidos en Montealto o en La Gaiteira". El arquitecto del SuperDépor disfrutó en Riazor de aquel partido que sin duda le trasladó también a sensaciones vividas en el famoso penalti de Djukic. "Irureta sabe que es muy difícil ganar este título y por eso se acordaría de mí en la rueda de prensa, porque sabe que vivimos una tragedia aquel año".

Una trayectoria única

Donato fichó por el Dépor en la temporada 93-94. "Llegaba de un grande como el Atlético de Madrid pero estaba convencido de que acertaba con la decisión de venir a Coruña". En total fueron diez temporadas en el conjunto blanquiazul. "Fueron los mejores años de mi carrera. La ciudad me encantó y aquí decidí quedarme. Mis hijas están casadas con gallegos y yo me considero un coruñés más". En su etapa como jugador deportivista alcanzó varios récords y se retiró al término de la temporada 2002-2003 a la edad de 40 años. Vistió la camiseta del Dépor en 303 partidos de liga en los que anotó 38 tantos.