Lendoiro sobre el caso Negreira y cómo afectó al Deportivo: "Seguramente nos costó alguna Liga"

El programa de Land Rober invitó en la noche de ayer al que fue Presidente del Deportivo de La Coruña desde el 1988 hasta el 2014, Augusto César Lendoiro. Durante el programa, el tan querido por la afición deportivista no dudó en recordar su trayectoria en el Deportivo, así como tampoco en hablar sobre el controvertido caso Negreira y la adjudicación de los árbitros, Florentino Pérez y el 'Centenariazo', y su expulsión como embajador de LaLiga por parte de Tebas.

El público en masa coreó a su entrada "Ahora y siempre, Augusto Presidente", mientras un más que contento Lendoiro mandaba besos a la grada en forma de agradecimiento. Así fue la visita del expresidente del Deportivo de La Coruña a la TVG.

Las anécdotas y recuerdos de Lendoiro

Durante el programa no faltaron las bromas de Roberto Vilar, pero tampoco por parte de un Lendoiro que se metió de lleno en el ambiente cómico que caracteriza al formato. El expresidente aprovechó la situación para recordar su trayectoria en el Deportivo y no dudó en hablar de aquella vez en la que el equipo coruñés casi llega a jugar una final de Champions, ante un sorprendido Roberto Vilar. "Tú me parece que eres un poco celtista", le dijo un gracioso Lendoiro al presentador.

Ante las risas del público y un Roberto Vilar sonriente, prosiguió: "No conocer que los deportivistas estuvimos a punto de jugar una final de Champions...".

Tampoco faltaron las anécdotas en una noche en la que Lendoiro habló sin ningún tapujo. Recordó el momento en el que se enteró por la radio televisión galega de que lo habían echado como embajador de LaLiga "Me echaron por ir al entierro de Jimmy. El amigo Tebas me echó", recalcó. Más tarde, Roberto Vilar le preguntó si seguía yendo al estadio de Riazor, pero la respuesta sorprendió al presentador. "Me echaron del palco, de la política... Me echaron de todos lados". No obstante, no dudó en aclarar que sigue todos los partidos por televisión. "Tú mereces una silla que sea tuya para siempre", dijo un contundente Roberto.

Lendoiro no dudó en hablar sobre el polémico caso Negreira y cómo le pudo afectar a la historia del Deportivo. "Es el caso más sangrante que escuché en mi vida", dijo. Así resume el expresidente del Dépor las designaciones arbitrales: "Al Barça le mandaban las palomas a casa y los halcones fuera; al Deportivo, al revés. Seguramente nos costó alguna Liga", sentenció.

Los recuerdos del 'Centenariazo' del Deportivo al Madrid

Lendoiro recuerda con emoción el día en que el Deportivo le arrebató la Copa del Rey al Real Madrid el mismo año que celebraban su 100 aniversario (2001-02). Estaba todo preparado para la "esperada" victoria del Madrid con una Cibeles acordonada y lista para recibir a los jugadores. Incluso, el alcalde de Madrid llegó a pedirle a la gente que, por favor, respetasen el Patrimonio Artístico y no lo dañasen al finalizar el partido.

El expresidente del Dépor habló sobre la visita que él y Florentino Pérez hicieron a El Larguero de la Cadena SER. El presidente del Real Madrid estaba más que convencido de que la victoria iba a ser para ellos y un Lendoiro muy sutil, pero confiado, dijo "Florentino, disfrutad vosotros por el día y nosotros por la noche".

Robeto Vilar le preguntó, "¿y al final qué?", a lo que Lendoiro no dudó en contestar con un corte de manga entre las risas de un público que lo ovacionaba sin parar.