El Real Aeroclub de Santiago acogerá el próximo 26 de septiembre la gran final de un circuito que ha vuelto a unir deporte, gastronomía y turismo

El Circuito TUR 43 Galicia Calidade pone el broche a su sexta edición con una gran final en Ames

El Circuito TUR 43 Galicia Calidade celebrará el próximo 26 de septiembre su gran final en el Real Aeroclub de Santiago, en Ames (A Coruña), poniendo fin a su sexta edición de golf y tercera de croquet. La jornada decidirá los campeones de 2026 y concluirá con una cena de gala en la que se entregarán los premios.

Durante la temporada, el circuito recorrió seis campos de tres territorios: Galicia, Asturias y Portugal. Tras comenzar en Ames, pasó por el Real Club de Golf de La Coruña, el Iberik Augas Santas Balneario & Golf de Pantón, el Campo Municipal de Golf La Llorea de Gijón, el Club de Golf La Barganiza de Siero y el Vidago Palace Golf Course en Portugal.

Circuito TUR 43 Galicia Calidade. Cedida

Más allá de la competición deportiva, el Circuito TUR 43 Galicia Calidade busca combinar golf, turismo y gastronomía. Cada prueba se plantea como una oportunidad para conocer los territorios donde se celebra y descubrir sus productos y experiencias.

La colaboración Turismo de Galicia con el sello de garantía Galicia Calidade ha reforzado esta dimensión turística y gastronómica del circuito, que pretende favorecer la promoción de destinos y productos y fomentar el intercambio entre comunidades.

La final de Ames reunirá a los jugadores clasificados para disputar los títulos de la temporada. La cena de gala pondrá el broche definitivo a una edición que ha consolidado el deporte como una vía para promocionar distintos territorios y sus atractivos turísticos y gastronómicos.