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El Circuito TUR 43 Galicia Calidade pone el broche a su sexta edición con una gran final en Ames
El Real Aeroclub de Santiago acogerá el próximo 26 de septiembre la gran final de un circuito que ha vuelto a unir deporte, gastronomía y turismo
El Circuito TUR 43 Galicia Calidade celebrará el próximo 26 de septiembre su gran final en el Real Aeroclub de Santiago, en Ames (A Coruña), poniendo fin a su sexta edición de golf y tercera de croquet. La jornada decidirá los campeones de 2026 y concluirá con una cena de gala en la que se entregarán los premios.
Durante la temporada, el circuito recorrió seis campos de tres territorios: Galicia, Asturias y Portugal. Tras comenzar en Ames, pasó por el Real Club de Golf de La Coruña, el Iberik Augas Santas Balneario & Golf de Pantón, el Campo Municipal de Golf La Llorea de Gijón, el Club de Golf La Barganiza de Siero y el Vidago Palace Golf Course en Portugal.
Más allá de la competición deportiva, el Circuito TUR 43 Galicia Calidade busca combinar golf, turismo y gastronomía. Cada prueba se plantea como una oportunidad para conocer los territorios donde se celebra y descubrir sus productos y experiencias.
La colaboración Turismo de Galicia con el sello de garantía Galicia Calidade ha reforzado esta dimensión turística y gastronómica del circuito, que pretende favorecer la promoción de destinos y productos y fomentar el intercambio entre comunidades.
La final de Ames reunirá a los jugadores clasificados para disputar los títulos de la temporada. La cena de gala pondrá el broche definitivo a una edición que ha consolidado el deporte como una vía para promocionar distintos territorios y sus atractivos turísticos y gastronómicos.