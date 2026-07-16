Los equipos gallegos de ACB ya conocen su hoja de ruta para la nueva temporada

Cuenta atrás para el inicio de pretemporada de los tres equipos gallegos que participarán la próxima temporada en la Liga ACB. Básquet Coruña, Obradoiro y Breogán peinan el mercado en busca de confeccionar sus plantillas definitivas para competir de la mejor manera posible en una de las mejores ligas de Europa. A falta de calendario, la Liga ha publicado las fechas de inicio y fin de las principales competiciones oficiales de la temporada 2026-2027.

De esta manera la liga regular comenzará el fin de semana del 26-27 de septiembre y finalizará el 23 de mayo. Una semana antes del inicio se disputará la Supercopa en Badalona los días 19 y 20. La Copa del Rey se jugará en Valencia entre el 18 y el 21 de febrero de 2027. El playoff por el título arrancará el 25 de mayo y acabará el 29 de junio.

Los tres equipos gallegos parten con objetivos diferentes. El Breogán ha logrado consolidarse en la liga y afronta su sexta temporada consecutiva en la élite y se coloca a una de su mejor registro histórico. Obradoiro y Básquet Coruña lograron ascender el año pasado desde la Primera RFEF. En el caso de los coruñeses logran volver a una competición de la que disfrutaron hace dos temporadas aunque los resultados no acompañaron. Obradoiro regresa dos años después de su último descenso. Los dos equipos se verán las caras en un amistoso que se jugará a finales de agosto en Vilagarcía.

Los clubes siguen buscando refuerzos para completar sus plantillas en un mercado que avanza bastante lento. En el caso del equipo naranja, la dirección deportiva decidió acometer seis renovaciones y ha confirmado el regreso de dos jugadores que ya formaron parte de la plantilla de hace dos temporadas: Silins y Alonzo Verge. La afición naranja ha superado ya la barrera de los 6.000 abonados para la próxima temporada.