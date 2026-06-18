Las finales del VI Torneo Jael convierten A Coruña en escaparate del tenis internacional

Las finales del Torneo Jael traen a A Coruña tenis internacional que el público podrá disfrutar gratuitamente en una jornada de puertas abiertas

A Coruña vivirá este sábado 20 una de las grandes citas deportivas del fin de semana con la disputa de las finales femenina y masculina de la VI edición del Torneo Jael en el Club de Tenis de A Coruña. La jornada reunirá a jugadores y jugadoras de nivel internacional en un evento que sigue creciendo dentro del calendario y que quiere convertir las finales en una auténtica fiesta del tenis en la ciudad.

La organización ha habilitado la posibilidad de solicitar invitaciones gratuitas para dos personas para asistir a las finales. Los partidos comenzarán el sábado a las 11:00 horas y las puertas del recinto se abrirán a las 10:00 horas, facilitando así la entrada escalonada del público para vivir el mejor ambiente de tenis en el club.

Entre los favoritos destaca en el cuadro masculino el ucraniano Eric Vanshelboim, actual número 474 del ranking ATP y campeón del Trofeo Jael Joyería en 2023, año en el que alcanzó además su mejor clasificación con el puesto 357 del mundo. En el cuadro femenino sobresale la neozelandesa Elyse Tse, actual número 890 del ranking WTA y miembro del equipo nacional con el que ha disputado la Billie Jean King Cup este año. Los cuadros cuentan además con una fuerte presencia de jugadores nacionales que compiten en el circuito ITF (Federación Internacional de Tenis) y becados por universidades americanas. La presencia de todos estos jugadores refuerza el salto competitivo de esta sexta edición y sitúa al torneo como una oportunidad poco habitual para disfrutar en A Coruña de tenis de alto nivel. El objetivo de la organización es que el público pueda ver de cerca a deportistas con experiencia internacional y seguir impulsando una competición que cada año combina proyección, rendimiento y cercanía.

El torneo también cuenta con el apoyo de colaboradores como Omoda-Jaecoo / Resnova motor y Quincemil, que acompañan a Joyería Jael y al Club de Tenis de A Coruña en esta sexta edición, reforzando así el respaldo a un evento que crece año tras año.

¿Quieres un sitio en la grada? Apúntate de manera gratuita y trae a un acompañante: https://teniscoruna.com/noticias/quieres-un-sitio-en-la-grada-apuntate-y-trae-a-un-acompanante-entrada-gratuita/

Compromiso social

Junto a la vertiente deportiva, el Torneo Jael volverá a reforzar su dimensión social a través del programa IBP Tenis Solidario. La iniciativa promoverá una recaudación solidaria entre los asistentes, cuyos fondos se destinarán a la compra de alimentos de primera necesidad para colectivos desfavorecidos de la localidad, a través de una asociación sin ánimo de lucro elegida por el club.

De este modo, la VI edición del torneo aspira a unir competición, proyección internacional y compromiso con el entorno en una jornada que comienza a consolidarse como una cita destacada para el deporte coruñés.