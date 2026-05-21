El Dépor retransmitirá su propio streaming del partido ante el Valladolid en la explanada de Riazor

Aficionados del Dépor acuden a la explanada de Riazor para ver en la pantalla gigante el encuentro contra el Castellón Quincemil

El deportivismo ya tiene plan para vivir desde A Coruña el partido más importante de los últimos años. El Deportivo retransmitirá este domingo en la explanada de Riazor su propio streaming del encuentro frente al Valladolid. Lo hará dentro de la Fan Zone organizada para acompañar al equipo en la lucha por el ascenso a Primera División.

La iniciativa llega después de que LaLiga denegase al Concello de A Coruña la posibilidad de emitir el partido en una pantalla gigante, una opción que el gobierno local había intentado sacar adelante como ya ocurrió en otras ocasiones.

Ante esa situación, el club ha optado por llevar a la explanada su propio formato de retransmisión: "Dépor Live by Sotelo", un sistema de streaming puesto en marcha recientemente por la entidad blanquiazul. Eso sí, la emisión no incluirá imágenes del partido, ya que los derechos televisivos pertenecen a las plataformas oficiales.

Dépor Live by Sotelo

De esta forma, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de la narración en directo, análisis, comentarios y entrevistas personalizadas realizadas desde el propio entorno deportivista, aunque sin ver imágenes del césped de Valladolid.

Insertamos un ejemplo a continuación de otros encuentros.

Fan Zone

Más allá de la retransmisión, el Dépor quiere convertir la explanada de Riazor en el gran punto de encuentro de la afición durante toda la jornada. La Fan Zone arrancará desde las 10:00 horas con actividades para todas las edades, música en directo, sesiones de DJ y diferentes propuestas pensadas para acompañar las horas previas al encuentro.

Entre los momentos más destacados estarán las actuaciones de Ortiga, prevista para las 16:00 horas, y Grande Amore, que actuará a las 17:15 horas. Dos artistas gallegos que pondrán banda sonora a una tarde en la que el deportivismo volverá a reunirse para soñar con el regreso a Primera.

La explanada de Riazor se prepara así para vivir una jornada de nervios, música y emoción en la que miles de aficionados seguirán acompañando al equipo, aunque esta vez sea sin pantalla gigante y sin imágenes del partido.