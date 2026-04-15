A Coruña volverá a andar cinco kilómetros solidarios contra el cáncer el 24 de mayo

La ciudad de A Coruña acogerá el próximo domingo 24 de mayo una nueva edición de la andaina solidaria A Coruña En Marcha Contra o Cancro, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer. La cita, que alcanza su decimotercera edición, se ha consolidado como uno de los eventos sociales y deportivos más participativos del calendario local.

La marcha arrancará a las 10.00 horas desde Puerta Real, punto en el que también estará situada la meta. El cambio de ubicación responde a las obras en la zona de los Cantones. El recorrido, de unos cinco kilómetros, será accesible para todos los públicos y discurrirá por el entorno portuario y el paseo marítimo, con un itinerario de ida y vuelta hasta la zona de la Hípica.

La organización destaca el carácter inclusivo de la actividad, pensada para personas de todas las edades y en la que también podrán participar mascotas. Además de la propia caminata, la jornada contará con animación y actividades paralelas, incluyendo un espacio específico para el público infantil.

Inscripciones abiertas y precios

El plazo de inscripción ya está abierto a través de la web oficial del evento, en la sede de la asociación en la calle Real y, a partir del 16 de abril, también en El Corte Inglés. El precio es de 10 euros para adultos y 5 euros para menores de 12 años.

Para quienes no puedan asistir, la organización ha habilitado distintas vías de colaboración, como donaciones mediante Bizum o el denominado “Dorsal 0”.

Apoyo a pacientes e investigación

Los fondos recaudados se destinarán tanto a la investigación oncológica como al mantenimiento de los servicios gratuitos que la asociación presta a pacientes y familiares. Solo en 2025, la entidad acompañó a más de 2.600 personas en la provincia coruñesa, ofreciendo apoyo psicológico y social, además de servicios como nutrición o fisioterapia.

Actualmente, la organización mantiene 38 proyectos de investigación activos en la provincia, con una inversión superior a los 5,3 millones de euros, reforzando su papel como una de las principales impulsoras de la investigación contra el cáncer en España.

La andaina contará con el respaldo de diversas entidades patrocinadoras y la colaboración del Ayuntamiento, en una jornada que volverá a convertir las calles de la ciudad en un espacio de deporte, solidaridad y concienciación.