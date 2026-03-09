Así fueron los resultados de los equipos de A Coruña este fin de semana

Plantilla Basquet Coruña en el partido contra el FC Porto. Imagen de archivo Quincemil

Mal fin de semana en líneas generales para los equipos coruñeses. A continuación repasamos lo que dio de sí.

El Deportivo perdió en Riazor por cero goles a dos ante el Granada y desaprovechó la oportunidad de dormir en puestos de ascenso directo.

La mejor noticia de la jornada la protagonizó Básquet Coruña. Los naranjas superaron a Alicante por 83-74 y mantienen el liderato con unos números asombrosos.

El Liceo cosechó su segundo empate consecutivo tras igualar a tres en la pista del Reus. Los coruñeses siguen líderes en una semana que llega con partido europeo.

En Segunda Federación el Fabril recuperó el liderato tras superar al Rayo Cantabria por dos goles a uno. El Bergantiños por su parte perdió por un gol a cero en su visita al campo del Burgos Promesas.

En Tercera Federación el Arteixo superó por dos goles a cero al Viveiro, mientras que el Montañeros empató a dos en su visita al campo del Racing Vilalbés. El Silva empató en casa a uno ante el Boiro.

Maristas consiguió en baloncesto femenino una gran victoria en pista del Arxil por 70 a 74.

En balonmano OAR Coruña empató a 26 en su visita a la pista de Santander.

En hockey femenino, Marineda superó con claridad por cero goles a ocho a Oviedo.

Y en fútbol sala, 5 Coruña masculino ganó por cuatro goles a cinco a O Esteo en un choque muy igualado.