Estos fueron los resultados de los equipos de A Coruña este fin de semana

Fin de semana de resultados diferentes y de todo tipo para los equipos de A Coruña. Muchos de ellos afrontaban partidos importantes pero no todos ellos salieron victoriosos.

El Deportivo perdió en su visita a Castalia por dos goles a cero. El partido fue bastante igualado pero los coruñeses volvieron a fallar en ambas áreas y perdieron la oportunidad de situarse en ascenso directo.

Victoria contundente e importante de Básquet Coruña por 65 a 85 ante Palmer. Los coruñeses no fallaron y siguen líderes tras encajar una sola derrota en toda la temporada.

Victoria también meritoria del Liceo por dos goles a tres en pista del Calafell. Los coruñeses siguen intratables y son primeros con seis puntos de ventaja sobre el Barça.

Derrota clara, contundente y dolorosa del Dépor Abanca por cero goles a cuatro ante el Sevilla. Las coruñesas mantienen once puntos de ventaja sobre el descenso.

En Segunda Federación el Fabril empató a cero en campo del Marino. Los coruñeses siguen en lo alto de la tabla pero igualados a puntos con el Oviedo Vetusta. El Bergantiños por su parte perdió por tres goles a cuatro ante el Rayo Cantabria.

En Tercera Federación el Arteixo venció por tres goles a cero al Barbadás. El Silva perdió dos a uno en su visita al campo del Estradense y el Montañeros empató a uno ante el Lugo B.

De nuevo en polideportivo, Maristas superó a Sanfer por 68-51 en un partido muy serio de las colegiales. Las coruñesas son líderes con tres victorias de ventaja.

El OAR logró una ajustada victoria sobre Soria por 30-29 en un duelo igualado y emocionante que se decidió con un gol de penalti de los coruñeses.

En fútbol sala el 5 Coruña superó con claridad y por siete goles a uno a Begonte.