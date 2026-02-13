Esta es la agenda de los equipos de A Coruña este fin de semana

A las puertas de un nuevo fin de semana los equipos de A Coruña preparan sus respectivos compromisos ligueros.

El Deportivo visitará el domingo a las 21:00 horas Castalia para medirse al equipo revelación de la categoría: el Castellón. Los locales son segundos con dos puntos de ventaja sobre el Dépor y están en ascenso directo.

Básquet Coruña también viaja en este caso a Palma para medirse al colista, Mallorca. Los coruñeses no quieren oír la palabra relajación y pelearán por conseguir un nuevo triunfo antes de recibir a Estudiantes. El encuentro se jugará el domingo a las 18:00 horas.

El Hockey Club Liceo visita la pista de Calafell este sábado a las 19:30 horas. Los coruñeses son líderes de la liga.

El Dépor Abanca regresa a Riazor tras su gran victoria de la semana pasada. Las coruñesas reciben al Sevilla el sábado a las 16:00 horas.

De nuevo en el fútbol y ya en Segunda Federación, el Fabril visita al Marino de Luanco el domingo a las 17:00 horas. El Bergantiños recibe en As Eiroas también el domingo a las 17:00 horas al Rayo Cantabria.

En Tercera Federación el Silva visita el sábado a las 17:30 horas al Estradense. El Arteixo recibe a las 18:00 horas al Barbadás. El Montañeros jugará el domingo en casa ante el Lugo B a las 12:30 horas.

De nuevo en polideportivo y ya en baloncesto femenino, Maristas recibe el sábado a las 18:00 horas al Abda Sanfer.

En balonmano el OAR también juega en casa el sábado a las 19:00 horas ante Soria en el Pabellón San Francisco Javier.

En fútbol sala masculino, el 5 Coruña recibe a Begonte el sábado a las 18:00 horas en el Pabellón del Barrio de las Flores.