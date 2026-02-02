Así fueron los resultados de los equipos deportivos de A Coruña este fin de semana

Yeremay, Patiño y Bil celebran el gol del Dépor frente a la Cultural. RCDeportivo

La jornada deportiva del fin de semana llega cargada de resultados positivos para los equipos coruñeses.

El Deportivo se trajo los tres puntos de León y recupera sensaciones tras dos meses de resultados irregulares. Yeremay decidió un partido que se resolvió en el descuento y los blanquiazules siguen a dos puntos del ascenso directo.

Básquet Coruña inauguró la segunda vuelta con muy buenas sensaciones y venció a Melilla por 72 a 105. El equipo naranja sigue líder con dos triunfos de ventaja sobre Obradoiro.

El Liceo venció por un gol a tres en la pista de Rivas y sigue en lo alto de la tabla con 38 puntos, los mismos que el Igualada. Paiva, César y Toni Pérez fueron los goleadores del conjunto verde.

El Dépor Abanca perdió ante el Real Madrid por dos goles a cuatro en un choque que se resolvió en el tramo final tras la señalización de dos rigurosos penaltis a favor de las madrileñas. Las blanquiazules siguen con 17 puntos y situadas en duodécima posición.

En Segunda Federación, el Fabril empató a uno ante el Oviedo Vetusta en el gran encuentro del fin de semana en esta categoría. Bil fue el autor de un gol que permite a los de Manuel Pablo seguir en lo alto de la tabla.

El Bergantiños venció en Langreo por cero goles a uno. Los de Carballo ponen así fin a una mala racha de resultados y se quedan en séptima posición y a tres puntos del playoff.

En Tercera Federación el Montañeros se llevó el derbi coruñés al vencer al Silva por cuatro goles a uno. Por su parte el Arteixo superó al Lugo B por tres tantos a uno.

En polideportivo victoria importante de Maristas en la pista de Manresa por 37 a 67. El equipo colegial sigue en lo más alto de la clasificación.

También venció el OAR Coruña en balonmano. Los coruñeses superaron a Oviedo por 26 a 21 y logran un importante triunfo.

El Zalaeta cayó en su visita a Leganés por tres sets a cero.

En fútbol sala el 5 Coruña femenino empató a tres en su visita a la pista de Balaídos, mientras que el masculino cayó por dos tantos a tres delante del Albense.