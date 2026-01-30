Constituida la comisión de seguimiento de la candidatura de A Coruña para el Mundial 2030 Concello da Coruña

La comisión especial de seguimiento de la candidatura de A Coruña como sede del Mundial 2030 se ha constituido este viernes en María Pita. El órgano, además, acordó reunirse antes de que termine el próximo mes de febrero para conocer los avances.

La sesión, presidida por el portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage Tuñas, contó con la presencia del concejal de Deportes, Manuel Vázquez, y de los representantes de los demás grupos municipales presentes en la comisión: del BNG acudió David Soto y del PP Miguel Lorenzo.

La comisión acordó poner a disposición de los grupos todos los expedientes municipales relacionados con la candidatura de A Coruña a acoger el Mundial y dio luz verde a una nueva reunión de la comisión antes de que termine febrero.

El objetivo de esta futura reunión es conocer el estado y situación de la candidatura de A Coruña para ser sede del Mundial, así como las gestiones realizadas por los concejales de Cultura y Deportes ante los distintos organismos vinculados al proyecto.

El PP, "decepcionado"

Miguel Lorenzo ha calificado como "decepcionante" la primera sesión de la comisión. "Esperábamos algo de información del Gobierno municipal sobre las gestiones que han realizado a día de hoy", señaló el portavoz del PP, que indicó que se "limitó" a la constitución y a delegar la presidencia en el portavoz del Gobierno local.

"Hay que poner en valor que el Gobierno se ha comprometido a enviarnos toda la documentación y expedientes relacionados con el Mundial, aunque además de las gestiones regladas, también esperamos que nos informen de todas las no regladas al respecto", señaló Lorenzo, que tras el encuentro afirmó que "los coruñeses demandan información y claridad".