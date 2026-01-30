Esta es la agenda de los equipos de A Coruña este fin de semana

El Dépor celebra un gol durante el partido contra la Cultural en Riazor. RC Deportivo

Inmersos en otra borrasca y tiempo desapacible, los equipos deportivos de A Coruña afrontan una nueva jornada en sus respectivas competiciones ligueras.

El Dépor se desplaza a tierras leonesas para medirse a la Cultural este sábado a las 18:30 horas. Los herculinos estarán arropados por una afición que acompañará a su equipo en un desplazamiento masivo.

Básquet Coruña regresa a la competición y lo hace visitando la pista en la que logró el histórico ascenso a ACB. Los coruñeses visitan la pista de Melilla el domingo a las 18:00 horas.

El Dépor Abanca recibe al Real Madrid el domingo a las 12:00 horas en Riazor. Las coruñesas llegan con moral tras el triunfo de la semana pasada ante Logroño.

También viaja el Liceo que se enfrentará al Rivas el sábado a las 17:00 horas. Los coruñeses afrontan una semana exigente con partidos ante Benfica y Barça tras esta visita a Madrid.

En Segunda Federación el Fabril visita el campo del Oviedo Vetusta el domingo a las 16:45. Se trata de un partido decisivo en la zona alta de la clasificación y solo dos puntos separan a coruñeses de ovetenses.

El Bergantiños también viaja a Asturias y se enfrentará el sábado a las 18:00 el campo del Langreo. Los carballeses buscan poner fin a su mala racha de resultados.

En Tercera Federación el Arteixo recibe el sábado a las 18:30 al Lugo B. Montañeros y Silva se ven las caras en un apasionante derbi coruñés que se juega el domingo a las 12:30 horas.

De nuevo en polideportivo, Maristas viaja a tierras catalanas para medirse a Manresa en un partido que se jugará el sábado a las 16:00 horas.

El OAR Coruña inaugura la segunda vuelta recibiendo en el Pabellón San Francisco Javier al Oviedo el sábado a las 19:00 horas.

En fútbol sala el 5Coruña femenino viaja a Vigo para medirse al Balaídos el sábado a las 16:00 horas. En categoría masculina los coruñeses reciben el sábado en el Barrio de las Flores a las 18:00 horas al Albense.