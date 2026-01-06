Un club de fútbol de Brasil estrena su nuevo uniforme con la Catedral de Santiago estampada

Un club de fútbol brasileño que, no en vano, se llama Galícia, ha celebrado sus 93 años de existencia con el estreno de un nuevo uniforme en el que, entre otros detalles que señalan el origen gallego del equipo, rinde homenaje a la Catedral de Santiago.

El Galícia Esporte Clube, como indica Europa Press, tiene sus raíces en la migración gallega que recibió el estado de Bahía en los años 30, en el nordeste de Brasil. Con motivo de las más de nueve décadas cumplidas el último 1 de enero, el conjunto dio a conocer la nueva equipación de sus atletas.

"No es solo un uniforme. Es memoria, resistencia y tradición vestidas en azul y blanco", señalan los creadores de la nueva indumentaria del equipo, conocido como el Demolidor de Campeões (Demoledor de Campeones).

Sin embargo, lo más llamativo en el uniforme puede que sean los detalles que inspiraron la confección de la nueva camiseta blanca del equipo. En ella están representados el mapa de Galicia y el del estado 'baiano', separados por una banda azul —el Océano Atlántico— con un adorno en dorado.

Además, los diseñadores han incluido las frases en gallego: "sen dor, non hai gloria" y "máis que un club, unha paixón". Y en la espalda han estampado la Catedral compostelana, que resume simbólicamente la tradición y la conexión entre el club y Galicia.

Regreso a la Serie A

El pasado 1 de enero el Galícia, conocido como 'O Granadeiro', cumplió 93 años y, en 2025, el equipo también pudo celebrar el ascenso a la llamada Serie A del fútbol brasileño.

Además, este año el equipo competirá en la máxima categoría del Campeonato Baiano, el torneo de élite a nivel regional que el Galícia ya ha ganado en cinco ocasiones. En sus redes sociales el equipo se presenta como "uno de los más tradicionales de Bahia", adjetivo que su afición suscribe sin duda. "Que nos traiga alegrías y que tengamos un equipo competitivo", ha escrito uno de los seguidores del Galícia.

El primer presidente y uno de los fundadores del club fue Eduardo Castro Iglesias.