Louzán sobre el Mundial 2030: "Es fundamental que haya un acuerdo entre Concello y Deportivo"

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, fue muy claro sobre la situación que atraviesan las ciudades de A Coruña y Vigo por ser sede del Mundial. Y es que aunque oficialmente la ciudad herculina fue una de las elegidas y pasó las evaluaciones de FIFA, existen bastantes dudas sobre la viabilidad del proyecto.

Louzán fue bastante claro y aseguró que es "necesario que haya un acuerdo entre Concello y Deportivo. Creo que es un tema en el que se debería hablar menos y concretar más. No puede ser que tengamos una ciudad candidata y no tengamos un acuerdo con el inquilino que usa esa instalación".

El mandatario insistió en esa línea y pidió "claridad y concreción. Debemos concretar más si queremos avanzar y ser sede". Además Louzán valoró de manera muy positiva el entendimiento que hay en Vigo entre Concello y club. "Es fundamental ese entendimiento".

El proyecto coruñés sigue dejando algunas dudas incluso en gente como Rafael Louzán que hace unos meses daba por hecho que A Coruña sería sede mundialista.