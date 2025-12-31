Louzán sobre el Mundial 2030: "Es fundamental que haya un acuerdo entre Concello y Deportivo"
El presidente de la RFEF pide "claridad y actuar más" en el caso de la ciudad herculina mientras valora positivamente el entendimiento que hay en Vigo entre instituciones
Rafael Louzán, presidente de la RFEF, fue muy claro sobre la situación que atraviesan las ciudades de A Coruña y Vigo por ser sede del Mundial. Y es que aunque oficialmente la ciudad herculina fue una de las elegidas y pasó las evaluaciones de FIFA, existen bastantes dudas sobre la viabilidad del proyecto.
Louzán fue bastante claro y aseguró que es "necesario que haya un acuerdo entre Concello y Deportivo. Creo que es un tema en el que se debería hablar menos y concretar más. No puede ser que tengamos una ciudad candidata y no tengamos un acuerdo con el inquilino que usa esa instalación".
El mandatario insistió en esa línea y pidió "claridad y concreción. Debemos concretar más si queremos avanzar y ser sede". Además Louzán valoró de manera muy positiva el entendimiento que hay en Vigo entre Concello y club. "Es fundamental ese entendimiento".
El proyecto coruñés sigue dejando algunas dudas incluso en gente como Rafael Louzán que hace unos meses daba por hecho que A Coruña sería sede mundialista.