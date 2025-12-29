Inés Rey defiende que los presupuestos de A Coruña permiten destinar fondos al Mundial 2030 con "acuerdos"

Este lunes, 29 de diciembre, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el portavoz del BNG en el Concello, Francisco Jorquera, firmaban el acuerdo de los presupuestos para 2026. Una de las grandes incógnitas de estos nuevos presupuestos es la partida que será destinada a que el Estadio Abanca Riazor pueda ser sede del Mundial 2030.

Respecto a este asunto, Rey se pronunció esta mañana a preguntas de la prensa, señalando que "los presupuestos permiten que, si hay acuerdos con otras administraciones, se puedan destinar fondos a proyectos complejos como este".

En el documento aprobado, de 2.136 páginas, no figura ninguna referencia directa a obras en el estadio de Riazor o a actuaciones que se engloben dentro del proyecto del Mundial 2030, que la ciudad deberá presentar antes de septiembre si no quiere perder esa condición.

El nuevo presupuesto será definitivo una vez pase por pleno, previsto para este martes, y cumpla todos los trámites pertinentes.