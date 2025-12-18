El coruñés Dani Rodríguez rescinde su contrato con el Mallorca

Dani Rodríguez y el Mallorca separan sus caminos. En el día de hoy ambas partes han llegado a un acuerdo para firmar la desvinculación de un jugador clave en la historia reciente del Mallorca.

Unas desafortunadas declaraciones en redes sociales tras un encuentro en el Bernabéu desataron una crisis institucional que llevó al entrenador Jagoba Arrasate a apartar al futbolista.

El nombre de Dani Rodríguez se ha vinculado en diferentes ocasiones con el Deportivo. A pesar de su edad, 37 años, el jugador tiene intención de prolongar su carrera lejos de la isla.

El centrocampista llegó al Mallorca en 2018 y se convirtió en una leyenda del conjunto bermellón. Antes había militado en Albacete, Racing de Santander o Racing de Ferrol.

Debut con el Deportivo

Durante su etapa de formación y como jugador del Fabril, Dani Rodríguez tuvo la posibilidad de debutar en partido oficial con el Deportivo. Fue en el año 2010 y en un encuentro de Copa del Rey ante el Sevilla.

Su nombre se ha vuelto a relacionar con el conjunto coruñés a la hora de reforzar el centro del campo, una de las demarcaciones en la que la dirección deportiva trabaja para aumentar efectivos.