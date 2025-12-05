Esta es la agenda de los equipos de A Coruña este fin de semana

Fin de semana adverso en lo climatológico pero con mucha actividad deportiva en la ciudad de A Coruña.

El Dépor regresa a Riazor para recibir al Castellón en un partido que se disputa el domingo a las 18:30 horas. Los de Hidalgo son líderes de la categoría igualados con el Racing de Santander.

Básquet Coruña regresa a la competición liguera tras dos semanas sin actividad y recibe a Palencia el domingo a las 12:30 en el Coliseum en un auténtico partidazo.

Uno de los equipos más madrugadores del fin de semana es el Dépor femenino. Las de Fran Alonso juegan el sábado a las 12:00 horas en Riazor ante el Granada.

El Liceo por su parte viaja a tierras catalanas para medirse el sábado a las 20:00 horas al Caldes.

En Segunda Federación el Fabril recibe el domingo a las 12:00 horas al Marino de Luanco en Abegondo. El Bergantiños por su parte recibe en As Eiroas a la Gimnástica Segoviana también el domingo a las 12:00.

En Tercera Federación el Montañeros visita el campo del Estradense en un choque que se disputa el sábado a las 12:00 horas. Ya para el domingo será el turno de un Silva que recibe al Alondras a las 12:30, mientras que el Arteixo visitará el campo del Barco el domingo a las 17:00.

En polideportivo, Maristas recibe a Gijón el sábado a las 18:00 en su pabellón.