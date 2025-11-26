Estadio de Riazor.

A Coruña mantiene la idea de ser sede del Mundial 2030: su proyecto, a examen en 2026

La FIFA acuerda revisar en septiembre de 2026 el grado de cumplimiento de los proyectos de las distintas sedes españolas para el Mundial 2030

Con más incertezas que certezas, A Coruña sigue en pie en la carrera por ser sede del Mundial 2030. Este miércoles tuvo lugar en Madrid una reunión entre la FIFA y la RFEF en la que se acordó revisar en septiembre de 2026 el grado de cumplimiento de los distintos proyectos presentados por las sedes españolas.

Vista del nuevo Riazor de día

Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, confirmó que en esa reunión estuvieron presentes dos concejales del Ayuntamiento, Manuel Vázquez y Gonzalo Castro: "Se trataba de una reunión de las muchas y variadas que se están manteniendo a nivel técnico".

La regidora ofreció unas escuetas declaraciones en las que confirmó que todo sigue igual. Además respondió de manera afirmativa a la cuestión planteada por los allí presentes: "¿Sigue adelante la convocatoria, sigue avanzando el tema? Sí claro", respondió la alcaldesa.

Mientras el tiempo pasa, las diferencias entre Deportivo y ayuntamiento siguen vigentes. Uno de los principales escollos está en la ampliación de aforo del estadio deportivista y el perjuicio económico que tendría para la entidad deportiva.

La renuncia de Málaga

Durante el pasado verano la ciudad andaluza dejó claro que se caía de la lista de sedes y no albergaría partidos del Mundial 2030. Esa renuncia todavía no es oficial y el estadio del Málaga sigue apareciendo en la documentación oficial del Mundial. Ciudades como Vigo o Valencia siguen reclamando ser sedes mundialistas y desde la RFEF se ha abierto la puerta a esa posibilidad.