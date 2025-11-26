A Coruña mantiene la idea de ser sede del Mundial 2030: su proyecto, a examen en 2026

Con más incertezas que certezas, A Coruña sigue en pie en la carrera por ser sede del Mundial 2030. Este miércoles tuvo lugar en Madrid una reunión entre la FIFA y la RFEF en la que se acordó revisar en septiembre de 2026 el grado de cumplimiento de los distintos proyectos presentados por las sedes españolas.

Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, confirmó que en esa reunión estuvieron presentes dos concejales del Ayuntamiento, Manuel Vázquez y Gonzalo Castro: "Se trataba de una reunión de las muchas y variadas que se están manteniendo a nivel técnico".

La regidora ofreció unas escuetas declaraciones en las que confirmó que todo sigue igual. Además respondió de manera afirmativa a la cuestión planteada por los allí presentes: "¿Sigue adelante la convocatoria, sigue avanzando el tema? Sí claro", respondió la alcaldesa.

Mientras el tiempo pasa, las diferencias entre Deportivo y ayuntamiento siguen vigentes. Uno de los principales escollos está en la ampliación de aforo del estadio deportivista y el perjuicio económico que tendría para la entidad deportiva.

La renuncia de Málaga

Durante el pasado verano la ciudad andaluza dejó claro que se caía de la lista de sedes y no albergaría partidos del Mundial 2030. Esa renuncia todavía no es oficial y el estadio del Málaga sigue apareciendo en la documentación oficial del Mundial. Ciudades como Vigo o Valencia siguen reclamando ser sedes mundialistas y desde la RFEF se ha abierto la puerta a esa posibilidad.