A Coruña adecuará un espacio cerca de Matadero para almacenar equipamiento deportivo

El entorno de la playa de Matadero contará con un espacio para almacenar material deportivo. Este se situará en los terrenos de la antigua Finca dos Mariño y las obras para su construcción ya se han sacado a licitación por un importe de 60.000 euros.

Este ha sido uno de los asuntos aprobados en la Xunta de Goberno Local celebrada este miércoles. La licitación contempla el acondicionamiento de los locales vacíos del mirador Berbiriana que actualmente están en desuso. La idea es que el espacio sirva como almacén de material para los deportes que se practican en la zona, especialmente el surf.

La intervención también mejorará la accesibilidad a este espacio, en cuyo interior se demolerán las particiones para crear un local más diáfano.

Riazor y campo de golf de la Torre

Siguiendo con las actuaciones en materia deportiva, se intervendrá también en el Palacio de los Deportes de Riazor. Hace unos meses ya se renovó la instalación eléctrica mejorando su eficiencia y ahora el gobierno local ha aprobado la renovación del sistema de agua caliente sanitaria.

Con un importe de 140.000 euros, se procederá a adaptar la infraestructura para las personas usuarias y los clubes que practican deportes en este espacio. En el campo de fútbol de la Leyma también se realizará una actuación similar para mejorar el sistema de agua.

Por otra parte, dentro de las acciones para regularizar las concesiones municipales, la Xunta de Goberno Local aprobó el informe de viabilidad económica del campo municipal de golf de la Torre que contempla, además, mejoras en el recinto. Como ya sucedió con los centros de San Diego y O Castrillón, este documento es un paso previo necesario para su licitación.

En estos tres casos, las licitaciones se publicarán en el primer trimestre del 2026 y las obras también comenzarán el próximo año.