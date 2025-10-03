Esta es la agenda de los equipos de A Coruña para este fin de semana

A las puertas de un nuevo fin de semana, A Coruña se prepara para acoger diferentes eventos deportivos. Una de ellas será la Coruña10, la prueba de running más antigua de la ciudad que reunirá a miles de corredores el domingo por la mañana.

En cuanto al fútbol el Deportivo recibe el sábado a las 16:15 al Almería en Riazor. Los coruñeses arrancan la jornada como líderes de la competición.

El Dépor Abanca visita el domingo a las 12:00 horas el campo del Alhama. Las de Fran Alonso quieren romper la racha de dos derrotas consecutivas.

Básquet Coruña recibe en el Coliseum este viernes a las 20:45 a Oviedo. Se trata de la segunda jornada de liga y del debut del conjunto naranja ante su público.

El Deportivo Liceo viaja hasta tierras catalanas para enfrentarse el sábado a las 20:00 horas al Cerdanyola en la segunda jornada del campeonato liguero.

Regresando al fútbol y ya en Segunda Federación, el Fabril visita el campo del Atlético Astorga este sábado a las 17:15 horas. Los de Manuel Pablo son líderes con cuatro triunfos en cuatro jornadas.

Por su parte el Bergantiños recibe en As Eiroas al Valladolid Promesas. Los de Carballo son novenos con cinco puntos. El encuentro se jugará el domingo a las 17 horas.

En Tercera Federación el Atlético Arteixo inaugura la jornada el sábado a las 19:00 horas recibiendo al Racing Vilalbés.

El Atlético Montañeros jugará en Visma ante el Alondras el domingo a las 12:15 horas y el Silva visitará al coco de la categoría, el Compostela, el domingo a las 18:00 horas.

En polideportivo, el OAR Coruña de balonmano recibe el sábado a las 19:00 horas en el Pabellón Francisco Javier al Trops Málaga.

En fútbol sala el 5 Coruña recibe el sábado en el Pabellón del Barrio de las Flores al Leis a las 18:00 horas.