El fútbol sala Distrito Ventorrillo de A Coruña contará con cantera femenina la próxima temporada

Contarán con dos nuevos equipos que jugarán en las categorías alevín e infantil

El club coruñés de fútbol sala Distrito Ventorrillo contará con cantera femenina la próxima temporada. De esta manera, dos nuevos equipos, uno alevín y otro infantil, se sumarán a su equipo senior, asentado en categoría autonómica, y que también competirá a nivel gallego. Además, buscarán, junto con el senior masculino, el ascenso a Primera.

El nuevo proyecto, con el que buscan crecer a partir de la base, fue presentado este jueves, 21 de agosto, por la directiva de Distrito Ventorrillo, en un acto arropado por su masa social.

La agrupación deportiva destaca por su claro sentimiento de identidad y de familia, que en su día convirtió al club y al barrio en un referente del fútbol sala en la ciudad.