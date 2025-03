Gonzalo Castro, sobre la sede del Mundial 2030 en A Coruña: "El ruido no le interesa a nadie"

Las últimas informaciones sobre la elección de las sedes del Mundial 2030, entre las que se encuentra A Coruña, siguen cuestionando una parte del proceso. Gonzalo Castro, concejal responsable de la candidatura herculina, ha salido esta mañana al paso de varias de ellas tras la presentación de un acto cultural. A preguntas de los periodistas, explicó que el ruido que se está generando no beneficia a nadie, incluido Vigo, que aspira a ser sede tras quedarse fuera de la carrera y que denuncia que los resultados para la elección fueron manipulados.

"Todo el mundo olvida que la decisión final es de FIFA y analizó puntos y comas de todos los proyectos de forma muy detallada, extensa y rigurosa, trasladando aquellos aspectos que había que mejorar, hablando claramente de cuáles eran los déficit y finalmente llegando a una resolución objetiva. Considero que esto -en referencia a las publicaciones- forma parte del ruido interesado y no le interesa a nadie, ni siquiera a quien pretende ser sede. Vamos a seguir trabajando en la misma línea trabajando con discreción, cumpliendo compromisos y no vamos a participar en ruido que no aporte nada", señaló Castro.

Castro también quiso defender el proceso: "FIFA no tiene por qué supervisar, nadie lo dice, pero es así. Es un evento privado, no una oposición a funcionario, aun así, se hizo con criterios objetivos, transparentes y no tengo ninguna duda de que el resultado responde como no puede ser de otra forma a ese rigor y profesionalidad. No voy a valorar audios cortados".

El edil insistió, además, en el hecho de que A Coruña siempre estuvo dentro, afirmando que "nadie cuestiona que A Coruña sea sede, a pesar de que había cierto interés en decir que A Coruña estaba fuera, que estaba en el aire. Me cansé de repetirlo, que no lo era y la realidad es esa, A Coruña está dentro y desde un punto de vista local, a pesar de que es un proyecto de país, estoy satisfecho de que se compruebe que A Coruña está dentro".

La relación con el Deportivo

Uno de los puntos de fricción es la relación con el Real Club Deportivo, una relación que Gonzalo Castro define como "cambio de tendencia" tras sus choques, tanto públicos como privados de los últimos años, y que desde la entidad deportivista no conciben del mismo modo que el edil.

"Son perspectivas diferentes de una misma realidad. Con el Deportivo se está intercambiando información, facilitando cuál es el estado de la situación, de las cosas. Yo valoro muy positivamente lo que es un cambio de tendencia, por lo menos la interlocución que es la base de todo. Es importante mantener la interlocución, intercambiar información y hacer partícipe a todo el mundo de un proyecto que va más allá del estadio de Riazor", señaló Castro.

"Hablamos a veces de forma equivocada del estadio y es un proyecto de ciudad, y no solo de ciudad, de provincia e incluso de país. Hay datos que a lo mejor no son tan conocidos pero el proyecto FIFA contempla el impacto del propio mundial que va a generar actividad en el sector hostelero y hotelero en toda la comunidad. Tiene que involucrarnos a todas las administraciones y trabajar con discreción, eso es lo que hicimos desde el minuto uno, trabajar con discreción y creo que es la línea que hay que seguir. Proyectos tan sensibles como este en el que hay una competencia muy grande es importante la ausencia de ruido y la discreción", manifestó.