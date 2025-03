Gonzalo Castro defiende que la sede de A Coruña para el Mundial 2030 fue elegida con honestidad

El Mundial 2030 sigue siendo un asunto prioritario en la agenda del gobierno municipal de A Coruña. Tras las últimas publicaciones del diario El Mundo donde se desveló que la sede de San Sebastián fue promocionada por encima de la de Vigo, una postura defendida desde que se conoció la terna definitiva por parte del alcalde vigués, Abel Caballero, se ha conocido que nunca hubo un privilegio de la sede de A Coruña por encima de la Vigo.

Estas, y otras cuestiones, fueron abordadas por el concejal responsable de la candidatura, Gonzalo Castro, en una entrevista en Radio Coruña. El edil afirmó que "ninguna de las sedes tuvo un conocimiento directo de los procesos de valoración. Sólo se nos traslada el resultado final y las cuestiones a mejorar. El proceso se desarrolló con total y absoluta objetividad y no tengo duda de que se ofrecerán las correspondientes aclaraciones".

La relación con el Real Club Deportivo, que llegó a dejar plantada a la corporación municipal en la primera fecha propuesta para celebrar el ascenso de categoría del pasado mes de mayo, no atraviesa por sus mejores momentos, con una tensión que se exteriorizó desde la negociación de renovación del convenio de uso del estadio.

Ante este hecho, Castro quiso ser cordial y tender puentes con la entidad que preside Juan Carlos Escotet: "Tengo la percepción de que el Deportivo, a medida que hemos avanzado, ha comenzado a entender lo beneficioso que puede ser el proyecto para el club. Ayuntamiento y club coincidimos en que el proyecto sea un legado para la ciudad. Sostenible y racional".

¿Cuándo se sabrán hechos más concretos? Verano es el horizonte que valora el gobierno municipal, según el edil al frente de la candidatura. "Sin concretar fechas, en verano deberíamos tener perfilada la financiación privada y el proyecto del estadio".

No obstante, siguen existiendo muchas dudas en torno a una candidatura que no cuenta con el respaldo del Real Club Deportivo, el principal y casi único usuario del estadio de Riazor. En este sentido, Castro manifestó que "en la financiación se trabaja no solo con inversor privado, sino también para concretar voluntades de las administraciones que van a participar en el proceso. Ese proceso necesita discreción y hay sedes como Málaga que están en un proceso más verde que A Coruña".