La gallega Ana Peleteiro tras su sexto puesto en París: "Saldré más fuerte y guerrera que nunca"

No pudo ser. Ana Peleteiro no logró subirse al podio de campeones en los Juegos Olímpicos de 2024. Ocho centímetros separaron a la atleta del bronce en triple salto, pero no de la gloria. La gallega se va de Francia como la sexta mejor del mundo, aunque con un irremediable mal sabor de boca.

El oro estuvo en 15,02 metros, la plata en 14,87 y el bronce en 14,67. Esas medidas fueron las que terminaron de hundir a Peleteiro, ya que son marcas que habitualmente alcanza en competición. Y es que al terminar el salto, la gallega ya se mostraba disconforme con la marca. Se llevó las manos a la cabeza y se lamentaba porque estuvo por debajo de los 15 metros cuando, antes de la competición ya había apostado que las medallas se debatirían por encima de esa medida.

Tras la sexta posición reconoció ante los micrófonos de RTVE que no se había encontrado cómoda. "No hemos tenido las mejores condiciones para saltar, ha llovido mucho", explicaba. No obstante, la gallega asumía la derrota recordando que "a veces se gana, a veces se aprende y yo estoy súper orgullosa de lo que he hecho este año. El año que viene habrá Ana para rato", afirmaba.

Una vez terminada la prueba y después de haber descansado y procesado sus emociones, la gallega compartía en su Instagram —red social en la que es muy activa— sus sensaciones. "El deporte a veces es un poco injusto. Pero yo estoy muy orgullosa de mi proceso, de la temporada que hemos hecho y de todo lo luchado en estos últimos meses", ponía en sus historias acompañada con sus seres queridos. "Yo ya gané hace mucho tiempo", completaba.

No obstante, los comentarios racistas no tardaron en llegar. Las redes se cubrieron de usuarios que criticaban a Peleteiro por su salto, pero sobre todo por el activismo antirracista que realiza en sus redes sociales y en entrevistas.

Hubo quien también llegó a criticar cómo se colocaba el dorsal la atleta (en el pecho). Peleteiro, que no acostumbra a callar ante las injusticias, respondía a los "ofendiditos" que le acusaban de "tapar el nombre de España": "Me lo pongo en el pecho porque en el descenso del último salto hacia la arena se me clavan los imperdibles en la barriga". A esto añadía que "se nota que sabéis poco de atletismo para intentar atacarme de algo así. Defiendo siempre orgullosa los colores de mi país y lo seguiré haciendo mientras el cuerpo me lo permita".

"Tengo que estar orgullosa de mí"

Hace unas horas, Peleteiro publicaba en redes varias imágenes acompañadas de un texto emotivo. "Os mentiría si os dijera que estoy contenta con el resultado de ayer, porque no es cierto. Pero también os mentiría si no os dijera lo orgullosa que estoy del camino que he recorrido en los últimos 19 meses".

"El deporte a veces es así, pero yo creo que todo pasa por algo, y estoy segura de que saldré más fuerte y guerrera que nunca", escribía a renglón seguido.



Y es que la atleta ya mira a nuevos retos como el mundial de Tokyo 2025. "La vida sigue y el deporte también! De hecho, hoy ya me he sacado el billete directo para el mundial de Tokyo 2025! Así que ya tengo un nuevo objetivo en mente que perseguir".