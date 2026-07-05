Un gallego descubrió Australia y la Corona española lo convirtió en secreto de Estado: Luis Váez de Torres

En 1762, durante la guerra de los Siete Años, una armada británica asaltó la ciudad española de Manila e incautó los archivos del gobernador de Filipinas, donde se custodiaban mapas y diarios de navegación bajo secreto de Estado. El hidrógrafo de la Compañía de las Indias Orientales, Alexander Dalrymple, revisó los documentos robados y descubrió un texto confidencial redactado en 1607 que hablaba de la existencia de un paso marítimo al sur de Nueva Guinea. Dalrymple tradujo el documento, trazó una nueva cartografía y bautizó ese canal con el nombre de Estrecho de Torres. Poco después, entregó los datos al navegante James Cook para que en 1770 tomase posesión de Australia en nombre de la corona británica. Lo que la historia inglesa ocultó durante siglos fue que el verdadero descubridor de ese pasaje había sido un gallego, un navegante que divisó antes que cualquier otro occidental las tierras desconocidas de Australia. Se llamaba Luis Váez de Torres.

James Cook. https://es.wikipedia.org Wikipedia

Reconstruir el origen de Luis Váez de Torres es casi imposible, debido a la destrucción de los registros parroquiales de la época y al secretismo aplicado por el Consejo de Indias respecto a las misiones del Pacífico, pero las investigaciones realizadas por expertos en historia naval, entre los que destacó el pontevedrés Amancio Landín Carrasco, sitúan el origen familiar de este navegante en Galicia.

El apellido Váez constituye una variante habitual del apellido Báez, muy común en Galicia durante los siglos XVI y XVII. Además, el linaje de los Torres entronca con casas nobles gallegas que proporcionaban de manera regular oficiales y pilotos a la Armada Real.

Luis recibía el apelativo de "bretón", un alias que aludía a la localidad de Bretoña, un histórico enclave situado en el norte de la provincia de Lugo que fue sede de la antigua diócesis de Britonia. El uso de estos “motes” territoriales era una práctica habitual para diferenciar a los oficiales con apellidos comunes dentro de los registros de las flotas de Indias, confirmando el origen lucense de su rama familiar.

Una de las obras de Landín Carrasco. https://www.todocoleccion.net TodoColección

Lo que sí sabemos es que ingresó en el cuerpo de oficiales de la Flota del Mar del Sur, la fuerza naval encargada de proteger las rutas comerciales entre el virreinato del Perú y Panamá. Torres alcanzó el grado de capitán en la Flota del Mar del Sur, figurando su sueldo, firma y nombramientos en el Archivo General de Indias.

A finales del siglo XVI, el puerto del Callao, en las proximidades de Lima, funcionaba como el principal centro operativo para las exploraciones españolas en el océano Pacífico y allí le surgió la oportunidad de participar en una gran misión de descubrimiento, cuando Felipe III ordenó la organización de una flotilla para buscar la conocida como “Terra Australis Incognita”.

Mapamundi de Abraham Ortelius de 1570 con la Terra Australis Incognita. https://es.wikipedia.org Wikipedia

Esta masa continental centraba las especulaciones de los geógrafos europeos, quienes sostenían que debía existir un gran territorio en el hemisferio sur para equilibrar el peso de las tierras del norte.

La expedición quedó bajo el mando del navegante portugués Pedro Fernández de Quirós, un veterano de las rutas del Pacífico que había participado en los viajes de Álvaro de Mendaña. En el documento de organización de la flota, firmado por el virrey del Perú, el conde de Monterrey, Torres aparece como capitán de la nao San Pedrico y con el cargo militar de Almirante de la Flota, el segundo al mando por detrás de Quirós.

La armada de exploración zarpó del Callao el 21 de diciembre de 1605, compuesta por tres embarcaciones: la San Pedro y San Pablo, la San Pedrico y un pequeño patache llamado Los Tres Reyes. A bordo de los barcos viajaban unos 160 hombres, incluyendo marineros, soldados, religiosos franciscanos y un grupo de oficiales encargados de registrar los hallazgos geográficos.

Gaspar de Zúñiga Acevedo y Velasco, virrey de Perú. https://es.wikipedia.org Wikipedia

La nao San Pedrico era un navío de apenas 40 toneladas, una embarcación pequeña que Torres gobernó junto a una dotación 45 hombres, entre marineros y soldados.

Durante meses, la flotilla surcó las aguas del Pacífico sur, enfrentándose a la escasez de alimentos frescos, el racionamiento del agua y la aparición de los primeros síntomas de escorbuto. La armada descubrió varias islas pertenecientes a los archipiélagos de las Tuamotu y las de la Sociedad, realizando paradas para abastecerse de agua y madera en sus playas.

En mayo de 1606, los barcos llegaron a un territorio de gran extensión que Quirós bautizó con el nombre de “Austrialia del Espíritu Santo”, creyendo que habían alcanzado el continente perdido. Las naves fondearon en una gran bahía que denominaron de San Felipe y Santiago, iniciaron la construcción de un asentamiento provisional y entablaron los primeros contactos con las poblaciones locales.

Mapamundi de 1612 que incluye Austrialia del Espiritu Santo”. https://es.wikipedia.org Wikipedia

Pero la noche del 11 de junio de 1606 ocurrió uno de los misterios más debatidos de la historia de la navegación en el Pacífico. Mientras el barco de Torres y el patache permanecían fondeados por falta de viento, la nao capitana de Pedro Fernández de Quirós levó anclas en mitad de la noche y salió de la bahía.

Torres intentó seguir los movimientos de su superior, pero resultaron inútiles debido a la oscuridad y al inicio de un fuerte temporal de viento que dificultaba las maniobras.

El gallego esperó 15 días, el tiempo reglamentario fijado en las instrucciones de navegación y, tras comprobar que la nao capitana no regresaba, Luis Váez de Torres asumió el mando de las fuerzas restantes en cumplimiento de las ordenanzas de la Armada.

Torres procedió a la apertura de las instrucciones secretas que el virrey del Perú le había entregado en un sobre sellado antes de zarpar del Callao. Estas órdenes estipulaban que, en caso de separación o fallecimiento del jefe de la expedición, el segundo de a bordo debía continuar la exploración hacia el oeste hasta alcanzar el paralelo 10 de latitud sur.

Pedro Fernández de Quirós. https://es.wikipedia.org Wikipedia

Los dos barcos partieron hacia la isla de Espíritu Santo el 26 de junio de 1606, adentrándose en un sector del océano totalmente desconocido para las potencias europeas, pero al alcanzar el paralelo 21 de latitud sur sin encontrar indicios de tierra firme, decidieron virar hacia el noroeste para evitar quedar atrapados en las corrientes del sur.

Esta maniobra los situó en la costa oriental de la gran isla de Nueva Guinea, pero se encontraron con una inmensa barrera de arrecifes de coral que impidió a Torres seguir la ruta tradicional del norte, el camino empleado por los navegantes españoles que regresaban desde las islas Molucas, y se vio obligado a buscar una salida navegando hacia el oeste a través del laberinto de canales, provocando que, durante dos semanas, tuvieran que realizar sondeos constantes desde lanchas para evitar el encallamiento de los cascos de madera contra los bancos de arena.

Descubrimiento de la bahía de San Felipe y Santiago. https://es.wikipedia.org Wikipedia

Es precisamente en este punto donde la historia plantea controversias respecto al descubrimiento del continente australiano. La historia tradicional atribuye el primer avistamiento de la costa australiana al buque holandés Duyfken, capitaneado por Willem Janszoon, en los primeros meses de 1606.

Sin embargo, las discrepancias en los registros de las bitácoras, los desfases debido a diferentes calendarios de navegación y los errores de cálculo de las coordenadas abren un interesante debate sobre las fechas exactas, por lo que diversas investigaciones afirman que el marino gallego pudo registrar la masa continental mucho antes que la expedición holandesa.

Los diarios del ingeniero Diego de Prado y Tovar, que viajaba a bordo de la nave de Torres, describen el avistamiento de unas elevaciones de tierra. Para cruzar el estrecho de forma segura sin destrozar sus barcos, los españoles tuvieron que navegar por los canales del sur, una ruta que obligaba a los buques a rozar las islas septentrionales y la península de Cape York, el extremo norte del continente de australiano. Por eso las anotaciones de Torres mencionan grandes tierras con unas características geográficas que coinciden con el relieve de la costa norte australiana.

Tras superar el laberinto de arrecifes, las dos naves españolas alcanzaron las aguas abiertas del mar de Arafura, dejando atrás el estrecho a finales de octubre de 1606. Luis Váez de Torres ordenó poner rumbo hacia las islas Molucas para aprovisionarse de víveres frescos y reparar los daños sufridos por los cascos en el coral.

Mar de Arafura. https://es.wikipedia.org Wikipedia

La flotilla arribó al puerto de Ternate en enero de 1607, donde el gobernador español de las Molucas recibió a los supervivientes de una expedición que en Perú ya se consideraba perdida. Los hombres de Torres permanecieron varios meses en las islas para reparar los barcos y curar a los enfermos.

En mayo de 1607, Torres reemprendió el viaje hacia su destino final, el puerto de Cavite, en la bahía de Manila, donde las naves fondearon el 22 de mayo de ese mismo año. El capitán entregó los diarios de bitácora, las relaciones de viaje y los mapas dibujados por Prado y Tovar a los funcionarios de la Real Audiencia de Filipinas.

La importancia de hallar un paso al sur de Nueva Guinea fue considerada vital por el gobernador de las islas y por el Consejo de Indias en Madrid. España consideraba al océano Pacífico como un monopolio comercial que se veía amenazado por el avance de las flotas holandesas e inglesas.

Por este motivo, las autoridades ordenaron la confiscación de todos los documentos, diarios y mapas pertenecientes a la expedición de Luis Váez de Torres, clasificando el descubrimiento como un secreto de Estado. Los originales se guardaron en la Audiencia de Manila y las copias se enviaron a la península bajo protección militar.

La Corona española prohibió la difusión de cualquier noticia relacionada con la existencia del estrecho, permitiendo que los mapas oficiales europeos siguiesen mostrando a Nueva Guinea unida al continente austral. Esta política de ocultación pretendía evitar que las potencias rivales utilizasen el canal para asaltar las colonias españolas en Asia.

Mapa del estrecho de Torres. https://es.wikipedia.org Wikipedia

Hasta 1608, Torres litigó contra los funcionarios reales para exigir el pago de los sueldos atrasados de los marineros de su dotación quienes, tras su servicio a la Corona, fueron olvidados y abandonados y pedían limosna en la ciudad para poder sobrevivir.

Tras este proceso judicial, Luis Váez de Torres desapareció de las crónicas oficiales y se desconoce cuándo y dónde falleció.

El secreto sobre el descubrimiento del estrecho se mantuvo durante más de un siglo y medio, impidiendo que los geógrafos franceses y británicos tuviesen constancia de la ruta empleada por el gallego, pero la situación cambió en el año 1762, cuando tropas británicas saquearon Manila y asaltaron las dependencias del gobierno colonial durante la guerra de los Siete Años.

El funcionario inglés Alexander Dalrymple encontró los diarios del viaje de Torres entre los documentos incautados y comprendió el valor de aquella información técnica. Dalrymple utilizó los datos del marino gallego para trazar las cartas náuticas que entregó al Almirantazgo británico, lo que permitió a James Cook navegar hacia la costa este de Australia en 1770.

Primer viaje de James Cook por los Mares del Sur entre 1768 y 1771. https://es.wikipedia.org Wikipedia

Los ingleses se adjudicaron el mérito de la exploración, ocultando que seguían las huellas de un oficial gallego de la Armada española.

El reconocimiento de la figura de Luis Váez de Torres se produjo tarde, como suele ser habitual, cuando los investigadores revisaron los archivos de Simancas y de la Compañía de las Indias en el siglo XIX. Los diarios de Diego de Prado y Tovar confirmaron la ruta seguida por las dos naves en 1606 a través del canal.

En la actualidad, el Estrecho de Torres mantiene su nombre oficial en la geografía internacional, en homenaje al capitán que cruzó sus aguas en mitad de condiciones extremas. Este pasaje es una de las rutas marítimas más vigiladas del mundo debido a la dificultad de su tránsito y a su importancia geopolítica.

En Galicia se han promovido diferentes estudios para divulgar la figura del navegante vinculado al linaje de los Torres. Su aportación a la cartografía representa uno de los hitos más relevantes de la era de los descubrimientos marítimos españoles en el océano Pacífico.

Carta náutica del Estrecho de Torres. https://es.wikipedia.org Wikipedia

Quizá realmente no fue el primer europeo en divisar Australia. Quizá nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que su firmeza para mantener el rumbo fijado por las ordenanzas reales, en mitad del aislamiento, permitió completar una de las mayores gestas náuticas de todos los tiempos.

Y ¿qué fue de Pedro Fernández de Quirós?

Hay tres hipótesis sobre los acontecimientos ocurridos aquella noche en la bahía de San Felipe y Santiago. Por un lado, Diego de Prado y Tovar acusó abiertamente a Quirós de cobardía, afirmando que el portugués huyó de forma voluntaria. La versión oficial del propio Quirós alegó que un violento temporal de viento arrastró su navío hacia mar abierto imposibilitando su regreso, aunque la tesis más respaldada apunta a un motín de la tripulación descontenta que tomó el control del timón aprovechando la enfermedad de su comandante.

Expediciones de Álvaro de Mendaña, Quirós y Vaez de Torres. https://es.wikipedia.org Wikipedia

Su nao capitana consiguió cruzar el océano Pacífico hasta alcanzar en octubre el puerto de Acapulco, desde donde Quirós viajó a la corte de Madrid para solicitar fondos para una nueva campaña. Pasó siete años en la península viviendo en la indigencia absoluta mientras redactaba más de 50 memoriales al rey Felipe III para convencerle de las inmensas riquezas coloniales del continente austral.

Las autoridades reales, recelosas de su estabilidad mental, demoraron los trámites hasta que en 1614 le entregaron unas cartas de recomendación destinadas al virrey del Perú con el único objetivo de alejarlo de la corte. Falleció en la ciudad de Panamá a finales de ese mismo año. Jamás logró organizar su ansiado viaje de retorno…

Iván Fernández Amil escribe cada semana Historias de la Historia en Quincemil. Consigue sus libros en https://www.ivanfernandezamil.com/libros

Otros navegantes gallegos:

Referencias:

es.wikipedia.org

elespanol.com/quincemil

lavozdegalicia.es

elcorreogallego.es

dbe.rah.es

farodevigo.es

patrimoniogalego.net

cervantesvirtual.com

cultura.gal

diariodepontevedra.es

consellodacultura.gal

museonaval.es

historianaval.es