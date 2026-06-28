A Vaca de Fisterra: la sirena de niebla que protegió a miles de barcos en la Costa da Morte

La Biblia cuenta que las murallas de Jericó cayeron por el sonido de las trompetas que los israelitas hicieron sonar tras marchar alrededor de la ciudad durante siete días. Este episodio es quizá el ejemplo más conocido de cómo el sonido puede utilizarse como una herramienta para cambiar el destino de toda una región. Muchos siglos después, la navegación entendió que las ondas acústicas servían también para el objetivo contrario. Ya no se trataba de derribar muros, sino de avisar a los barcos de la presencia de acantilados cuando la niebla los vuelve invisibles, lo que motivó que se instalaran estos sistemas sonoros en los peores puntos negros de las costas de Europa. Mientras, en la “Costa da Morte” gallega se seguían produciendo muertes y naufragios. La solución llegó en pleno siglo XIX al Cabo Fisterra, donde un mecanismo de aire comprimido dio origen a la sirena de niebla más célebre de Galicia, que los marineros bautizaron como "A Vaca de Fisterra".

Los israelitas ante la destrucción de las murallas de Jericó. https://es.wikipedia.org

El Cabo Fisterra constituía desde la antigüedad el límite geográfico del mundo conocido, un risco de roca granítica que se adentra en el océano Atlántico y que servía de guía para las rutas comerciales que unían el norte de Europa con el mar Mediterráneo. La navegación por esta zona presentaba una gran dificultad debido a la confluencia de fuertes corrientes, vientos cambiantes y un relieve submarino plagado de peligrosos bajíos.

La peligrosidad del cabo aumentó durante el siglo XIX con la generalización de los barcos de vapor, que realizaban travesías más rápidas y frecuentes sin importar las condiciones climáticas del Atlántico. Así fue como las pérdidas de buques ingleses, franceses y holandeses en las inmediaciones de Fisterra convirtieron a la “Costa da Morte” en un punto negro para las compañías aseguradoras internacionales.

Cabo Fisterra en el atlas de Pedro Teixeira de 1634. https://es.wikipedia.org

El gobierno español intentó solucionar el problema mediante la construcción del Faro de Fisterra, que comenzó a emitir su haz de luz en el año 1853 bajo la dirección del ingeniero Félix Uhagón. La torre se levantó a 143 metros sobre el nivel del mar, utilizando una lámpara de aceite que mejoró la orientación de los marinos durante las noches despejadas.

Pero la luz del faro resultaba completamente inútil cuando había niebla, un fenómeno de lo más habitual en la zona, ya que absorbía la luminosidad del faro. En estas condiciones, los barcos navegaban a ciegas a pocas millas de los acantilados, incapaces de divisar las señales de advertencia luminosas.

La Comisión de Faros de España decidió que las señales visuales debían completarse con avisos sonoros para garantizar la seguridad de las tripulaciones en los días de visibilidad nula. Los ingenieros estatales evaluaron el uso de campanas, gongs de bronce y disparos de cañón, pero estos sistemas carecían del alcance necesario para avisar a los barcos que se encontraban a mayor distancia.

Faros de España. https://www.puertos.es

La solución definitiva llegó en 1889, con la aprobación del proyecto para instalar una gran sirena de niebla de aire comprimido en el extremo del cabo. La maquinaria se ubicó en un edificio específico construido en la zona más baja y adelantada del acantilado, ya que era el lugar más idóneo para que el sonido se propagase sobre el agua sin interferencias.

Cabo Fisterra, faro y edificio de la sirena de niebla. https://es.wikipedia.org

La construcción se levantó con gruesos muros de granito para resistir el impacto constante de los golpes de mar y la vibración interna generada por los motores. ¿Cómo funcionaba aquel artefacto en una época sin suministro eléctrico en el litoral de la provincia de A Coruña? El mecanismo dependía de un motor de vapor que requería una gran cantidad de carbón y agua dulce para mantener la presión necesaria en las calderas de la instalación.

Una de las trompas de la sirena. https://es.wikipedia.org

Esta dependencia del agua dulce planteaba un importante desafío, ya que el cabo carecía de manantiales naturales con el caudal suficiente para abastecer la maquinaria, así que la Comisión de Faros lo solucionó mediante la construcción de grandes cisternas subterráneas destinadas a recoger agua de lluvia durante el invierno.

¿Y qué hay del carbón? Este combustible se transportaba en carros tirados por bueyes desde el puerto de Fisterra hasta la cumbre del cabo. Después se bajaban los sacos a mano por un sendero estrecho y empinado que había sido excavado en la roca del acantilado.

Edificio de la sirena. https://concellofisterra.gal

El apodo de "A Vaca de Fisterra" se originó entre los vecinos del municipio y sus marineros debido a las características físicas del sonido emitido por el aparato. El mecanismo generaba un tono grave, sordo y prolongado que imitaba el mugido de una vaca, repitiéndose a intervalos regulares mientras durase la falta de visibilidad.

La elección de una frecuencia tan baja fue debida al hallazgo del mecanismo de propagación de las ondas sonoras en entornos con alta humedad ambiental. El inventor canadiense Robert Foulis había descubierto este fenómeno en 1853, de camino hacia su casa en mitad de una densa niebla que devoraba la costa. Durante el trayecto, escuchó a su hija tocar el piano desde la distancia y se dio cuenta de que las notas agudas se disolvían en la niebla, mientras que los acordes más graves la traspasaban con total claridad.

Partridge Island, lugar de instalación de la primera sirena de niebla de Robert Foulis. https://es.wikipedia.org

Consciente de que los tonos graves sufrían una menor dispersión al chocar con las gotas de agua en suspensión, manteniendo su potencia a gran distancia, decidió diseñar la primera sirena de niebla de la historia.

La sirena de Fisterra alcanzaba un radio de acción superior a las 20 millas náuticas, ofreciendo un margen de maniobra seguro a los capitanes de los barcos quienes, al escuchar el aviso, sabían que debían corregir el rumbo de inmediato hacia el oeste para alejarse de las rocas.

Edificio de la sirena. https://es.wikiloc.com

La rutina diaria de los fareros cambiaba radicalmente cuando los bancos de niebla hacían acto de presencia en las proximidades del cabo. Cuando eso ocurría, los operarios debían abandonar las labores de mantenimiento del faro principal para descender corriendo hacia el edificio de la sirena para encender las calderas, ya que el proceso de preparación requería cerca de cuarenta minutos, un tiempo de espera crítico durante el cual el cabo permanecía en silencio.

Una vez alcanzada la presión de trabajo, el farero abría las válvulas y la sirena comenzaba a emitir su secuencia de señales de forma automatizada mediante un sistema de relojería. El ruido en el interior de la factoría acústica era tan ensordecedor, que obligaba a los trabajadores a utilizar tapones para proteger sus oídos.

Edificio de la sirena y faro de Fisterra. https://es.wikipedia.org

La convivencia con el sonido de la sirena marcó la vida del pueblo de Fisterra, situado a pocos kilómetros. Cuando la niebla persistía durante varias jornadas consecutivas, el mugido constante impedía dormir a los vecinos y llegaba incluso a alterar el comportamiento de los animales domésticos, pero a pesar de las molestias provocadas en tierra, era considerada el elemento más valioso de la seguridad costera.

Este sistema demostró su utilidad durante el naufragio del vapor inglés “City of Agra” en el año 1897. Aunque el barco encalló en los bajos de la cercana playa de Langosteira debido a un error de navegación, el sonido de la sirena guio a las lanchas de rescate que lograron salvar a gran parte de la tripulación.

El barco “City of Agra”. https://www.clydeships.co.uk

Con el cambio de siglo, la Comisión de Faros sustituyó la vieja maquinaria de vapor por modernos motores de combustión interna alimentados por petróleo refinado, una mejora tecnológica que redujo el tiempo necesario para poner la sirena en funcionamiento, eliminando además la necesidad de los depósitos de agua dulce, al no ser necesario ya el vapor.

La llegada de la electricidad bien entrado ya el siglo XX supuso la instalación de compresores eléctricos que aumentaron la regularidad de los intervalos de aviso. Además, el tono de la sirena varió ligeramente hacia un sonido más metálico, pero mantuvo la potencia necesaria para perforar las brumas del Atlántico.

Trompas de la “Vaca de Fisterra”. https://foro.latabernadelpuerto.com

Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, las aguas que rodean al cabo se transformaron en uno de los principales escenarios de la guerra submarina en el Atlántico Norte. La situación geográfica de Galicia la convertía en una referencia de paso obligatoria para los U-Boots alemanes que se dirigían a sus bases de operaciones, lo que provocó la presencia constante de submarinos en la zona y el desarrollo de redes clandestinas de espionaje en los puertos cercanos.

Vaca de Fisterra. https://es.wikipedia.org

Pero a pesar de los peligros de los combates navales y aéreos en alta mar, los encargados del faro mantuvieron el funcionamiento de las señales tanto lumínicas como acústicas para evitar que los buques comerciales de las naciones neutrales encallasen en los acantilados por culpa de las nieblas de la Costa da Morte.

El edificio de la sirena exigía un mantenimiento constante debido a la vibración que afectaba a las estructuras de piedra. Además, sus ventanas debían reforzarse de forma periódica porque el impacto de las ondas de sonido agrietaba los vidrios y aflojaba los marcos de madera.

Edificio de la “Vaca” y faro de Fisterra. https://es.wikipedia.org

Con el paso del tiempo y la introducción de los sistemas de navegación por radar, las señales de radio y los posicionadores por satélite a finales del siglo XX, se redujo la dependencia de los barcos respecto a las señales acústicas costeras. Los buques modernos disponían de pantallas en el puente de mando que indicaban la distancia exacta a los acantilados sin necesidad de escuchar el faro, lo que motivó que las autoridades portuarias decretasen el apagado oficial de las sirenas de forma paulatina en las costas españolas, entre ellas, la “Vaca de Fisterra”.

Cabo Fisterra. https://concellofisterra.gal/

El apagado de la maquinaria transformó la actividad en el extremo del cabo, que pasó a ser un destino de interés turístico internacional. El edificio de la sirena se integró en el circuito de visitantes que acuden a presenciar la puesta de sol en el Finis Terrae y el patrimonio inmobiliario se conservó gracias a las intervenciones de restauración promovidas por el ayuntamiento y los organismos culturales de Galicia. El edificio mantiene su estructura exterior original, donde destacan las trompas que apuntan hacia las aguas del océano Atlántico.

Trompas de la “Vaca de Fisterra”. https://es.wikipedia.org

En Fisterra todavía recuerdan la secuencia exacta de los mugidos y la tranquilidad que suponía para los marineros escuchar el sonido cuando regresaban a casa. Para estas generaciones, la “Vaca” era un elemento vivo que formaba parte del paisaje de su infancia. Curiosamente, en los días de temporal, el viento genera silbidos naturales al pasar por los conductos de las viejas trompas, quizá para que no olvidemos aquel sonido que cuidó de miles de marineros durante más de un siglo…

Cabo Fisterra. https://es.wikipedia.org

Iván Fernández Amil escribe cada semana Historias de la Historia en Quincemil. Consigue sus libros en https://www.ivanfernandezamil.com/libros

Otras historias de Costa da Morte:

Referencias:

es.wikipedia.org

elespanol.com/quincemil

lavozdegalicia.es

elcorreogallego.es

fisterra.gal

concellofisterra.gal

turismo.gal

cervantesvirtual.com

diariodepontevedra.es

consellodacultura.gal

quepasanacosta.gal

puertos.es

laopinioncoruna.es

patrimoniogalego.net

caminodesantiago.gal

amigosdelosfaros.es