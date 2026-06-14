Francisco Iglesias Brage, el aviador gallego que quiso conquistar la selva del Amazonas desde el cielo

En 1541, Francisco de Orellana completó de forma imprevista la primera navegación de la cuenca del Amazonas. Aquella travesía abrió una ruta donde los españoles debieron improvisar bergantines en mitad de la selva y avanzar a ciegas sin mapas ni brújulas. Cuatro siglos después, en los años 30 del siglo XX, un militar y aviador gallego comprendió que el verdadero problema de las expediciones terrestres jamás lograría su objetivo, ya que explorar desde el suelo era una tarea lenta, peligrosa y expuesta a la desorientación dentro de la jungla. Convencido de las posibilidades de la tecnología de su tiempo, este genio concibió un plan que pretendía revolucionar los métodos de exploración tradicionales mediante el uso combinado de la navegación fluvial y la aviación de vanguardia. Esta es la historia del gallego que asombró al mundo batiendo récords en el aire y que diseñó la mayor expedición científica española para conquistar la selva del Amazonas desde cielo: Francisco Iglesias Brage.

Ruta del primer viaje de Orellana. https://es.wikipedia.org

Francisco Iglesias Brage nació el 21 de mayo de 1900 en Ferrol, una ciudad con una profunda tradición naval y militar que marcó sus primeros años de formación. Fue criado en un entorno de ingeniería y disciplina militar que encauzó sus pasos hacia la Academia de Ingenieros de Guadalajara, donde ingresó en 1915 y se graduó como teniente de ingenieros en 1920.

Su destino dio un giro en 1924, cuando solicitó el ingreso en el Servicio de Aviación Militar, obteniendo el título de piloto en la Escuela de Cuatro Vientos y siendo destinado poco después a las campañas del norte de África. En Marruecos, Francisco demostró una notable habilidad a los mandos de sus aviones, ejecutando misiones de reconocimiento y enlace que le permitieron ascender a capitán.

El rey Alfonso XIII en Cuatro Vientos. https://es.wikipedia.org

Durante su despliegue en territorio marroquí entabló relación con el también capitán de aviación Ignacio Jiménez Martín, un oficial que compartía su misma pasión por el progreso aeronáutico. El propio Iglesias relataría posteriormente cómo, a través de una carta del 30 de agosto de 1927, Jiménez, poseedor de varios récords nacionales, le ofreció el puesto de navegante y copiloto en un futuro raid, invitación que Francisco aceptó sin dudar.

Desde ese momento, Jiménez e Iglesias comenzaron activamente a preparar documentación y a realizar multitud de vuelos de entrenamiento a los mandos de un avión de pruebas modelo Breguet XIX Loriga, mientras los ingenieros preparaban un Breguet XIX Gran Raid, con el cual querían afrontar en solitario este vuelo de larga distancia.

Inicialmente, los dos aviadores pensaron en dirigirse hacia La Habana, pero sus superiores no les autorizaron a cruzar el Atlántico en un avión terrestre, por lo que decidieron que su destino sería la India.

Francisco Iglesias e Ignacio Jiménez. https://fundacionenaire.es

Así que, en mayo de 1928, partieron finalmente a bordo de su nuevo avión, el Breguet XIX G.R. (Grand Raid), con matrícula 12-72, que había sido bautizado en Sevilla por el cardenal Ilundain con el nombre de Jesús del Gran Poder y amadrinado por la reina Victoria Eugenia.

Iban dispuestos a batir el récord mundial de distancia de la época, pero lamentablemente una grave avería en el motor obligó a los pilotos a realizar un aterrizaje de emergencia en pleno desierto de Mesopotamia, en las llanuras de Nassiryha, entre las ciudades de Bagdad y Basora.

Aislados en este remoto lugar fueron hechos prisioneros por tribus de beduinos de la región, hasta que lograron ser localizados y rescatados sanos y salvos por patrullas británicas.

Breguet XIX Grand Raid Jesús del Gran Poder. https://es.wikipedia.org

A pesar de no haber logrado su objetivo de batir el récord mundial de distancia, este primer vuelo del Jesús del Gran Poder obtuvo una extraordinaria popularidad mediática y social en España, lo que les permitió dedicarse de forma inmediata a la preparación de un nuevo raid.

Este nuevo proyecto sí fue aprobado sin ningún tipo de restricciones y consistía en la travesía del océano Atlántico en vuelo directo y sin escalas desde España hasta el continente americano.

Tras un primer intento frustrado por la meteorología en 1928, los dos aviadores despegaron de la base de Tablada, en Sevilla, el 24 de marzo de 1929 con destino a Río de Janeiro. La travesía transatlántica duró más de 43 horas consecutivas, durante las que se enfrentaron a tormentas ecuatoriales que pusieron a prueba al avión y a sus pilotos.

Foto aérea de Barranquilla, Colombia. https://arquivo.galiciana.gal

Desgraciadamente, los fuertes vientos en contra les impidieron alcanzar la capital brasileña por falta de combustible, así que tomaron tierra de forma segura en Bahía, tras haber recorrido 6.745 kilómetros en un histórico histórico para la aviación mundial

El regreso de los aviadores a España fue un acontecimiento social y político de masas, siendo recibidos con honores por las más altas autoridades del Estado y aclamados por la sociedad como héroes de una nueva era.

El éxito del Jesús del Gran Poder demostró la madurez de la aviación militar española, pero también otorgó al capitán gallego una enorme influencia institucional y un extraordinario prestigio que decidió emplear en un proyecto científico todavía más ambicioso.

Portada de un artículo de Francisco sobre la expedición. https://digital.csic.es

Aprovechando su conocimiento de las técnicas de navegación aérea y su experiencia en el continente americano, Francisco comenzó a dar forma a un proyecto que pretendía resolver uno de los grandes enigmas geográficos del planeta: la cuenca del Alto Amazonas.

El aviador comprendió que los métodos tradicionales de exploración a pie estaban condenados al fracaso o a un avance muy lento, debido a la densidad de la jungla. Creía que la exploración aérea era la única herramienta capaz de abrir la selva al mundo. Curiosamente otro gallego, que era una de las personas que mejor conocían el Aamzonas, le ayudó a planificar su gran expedición. Se trataba del Rey de lo Jíbaros, Alfonso Graña.

Alfonso Graña. https://www.inclusion.gob.es

La novedad de su idea estaba en la utilización de hidroaviones dotados con cámaras de fotogrametría aérea, una técnica que permitiría obtener mapas topográficos exactos mediante la superposición de fotografías tomadas desde el aire.

Las aeronaves sobrevolarían los cursos de los ríos secundarios del Amazonas, identificando las zonas transitables, los bancos de arena y los asentamientos indígenas antes de que los equipos científicos avanzaran en una segunda fase por vía fluvial y terrestre.

Francisco Iglesias e Ignacio Jiménez. https://fundacionenaire.es

El proyecto despertó un interés extraordinario y se convirtió en una verdadera cuestión de Estado tras la proclamación de la Segunda República, recibiendo el aval y la financiación del Gobierno, de la Real Sociedad Geográfica y de las principales academias científicas del país.

El plan definitivo contemplaba el envío de un equipo multidisciplinar compuesto por geógrafos, antropólogos, médicos, botánicos y zoólogos con el objetivo de estudiar de forma integral la flora, la fauna y las comunidades nativas de la inmensa Amazonia.

Para ejecutar la expedición por vía fluvial, el Gobierno encargó a los astilleros valencianos de la Unión Naval de Levante la construcción de un buque hidrográfico especial de poco calado que fue bautizado con el nombre de Ártabro.

Botadura del buque Ártabro en los astilleros.

Debía ser una embarcación diseñada específicamente para poder navegar por los afluentes poco profundos del río, sirviendo además como base de operaciones flotante, hospital y almacén logístico para los investigadores durante varios meses. Además, debía ser capaz de transportar dos hidroaviones en su cubierta que serían bajados al agua mediante grúas de carga especiales instaladas en la popa.

A mediados de 1936, la logística de la expedición estaba completa, los hidroaviones se encontraban listos para el servicio, el buque Ártabro había sido entregado y los científicos habían seleccionado los materiales de investigación, pero el proyecto comenzó a sufrir retrasos debido a diferencias entre los mandos de la misión sobre las competencias que debían asumir el capitán del barco y el propio Iglesias Brage como jefe de la sección aérea.

A todas estas complicaciones se sumó estallido de la Guerra Civil en julio de 1936, un acontecimiento que paralizó por completo la iniciativa y obligó a destinar todos los recursos materiales y humanos a las necesidades de la guerra. Todo lo que se había planeado se paralizó, pero ¿qué ocurrió con todo lo que ya se había ejecutado?

Buque soviético Kursk desembarcando suministros en el puerto de Alicante. https://es.wikipedia.com

Los hidroaviones destinados a la exploración se reconvirtieron para desempeñar misiones militares de reconocimiento costero.

Algunos de los brillantes científicos que habían sido seleccionados para formar parte de la misión tuvieron que exiliarse tras el fin de la guerra, incorporándose a prestigiosos centros de investigación ubicados en México y Argentina.

El buque Ártabro fue incautado por las autoridades republicanas y tuvo un papel muy activo durante toda la guerra en el puerto de Cartagena, sirviendo como barco de apoyo a las flotillas de submarinos. Las instalaciones del navío, pensadas originalmente para laboratorios de botánica y zoología, permitieron su rápida reconversión en un cuartel flotante y en un centro de comunicaciones.

El Ártabro fondeado en el puerto de Málaga como buque hospital. https://foronaval.com

Tras el fin de la guerra en 1939, la Armada Española lo integró en su flota de buques de investigación hidrográfica militar y fue inmediatamente rebautizado y destinado durante varias décadas a realizar misiones de cartografía costera y señalización marítima, ya sin sus grúas aeronáuticas.

Por otra parte, los modernos equipos de fotogrametría aérea y las valiosas cámaras de precisión montadas en los hidroaviones se perdieron durante las operaciones militares desarrolladas en los primeros meses de la cruenta guerra civil.

Durante la dura década de 1940 se produjeron intentos gubernamentales para retomar la expedición, pero, básicamente, no había dinero para comprar nuevos hidroaviones ni para contratar a nuevos científicos y equipos. Además, las naciones sudamericanas que habían firmado su colaboración en las zonas fronterizas cancelaron los acuerdos diplomáticos cuando la comisión organizadora se disolvió.

Francisco Iglesias Brage en Manaos, Brasil. https://arquivo.galiciana.gal

¿Y qué fue del capitán Francisco Iglesias Brage? El gallego continuó desarrollando su carrera militar dentro de la recién creada estructura del Ejército del Aire, alcanzando importantes puestos de responsabilidad técnica e institucional vinculados a las infraestructuras aeronáuticas españolas.

El gallego ocupó la dirección general de Aeropuertos y posteriormente logró alcanzar el máximo rango de General de División del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos del Ejército del Aire antes de su jubilación.

Francisco Iglesias Brage durante las obras del aeropuerto de Lavacolla. https://arquivo.galiciana.gal

Falleció el 14 de mayo del año 1973 en Madrid reconocido como uno de los grandes nombres de la aeronáutica española.

La Expedición Iglesias al Amazonas fue quizá la única ocasión en que un proyecto de Estado logró unir la tecnología de aviación más avanzada de su tiempo con las disciplinas tradicionales de la historia natural. En las actas oficiales de la Real Sociedad Geográfica se conservan los detalles técnicos de un proyecto que aspiraba a completar la cartografía de la última gran frontera del planeta.

Crónica de la Expedición Iglesias al Amazonas. https://www.todocoleccion.net

Muchos historiadores la consideran una de las mayores frustraciones de la historia de la exploración española del siglo XX. Para otros, tan solo fue un plan descabellado que jamás habría posible ejecutar.

Quizá tan solo fue el sueño de un ferrolano que amaba volar… Francisco Iglesias Brage.

Francisco Iglesias Brage. https://historia-hispanica.rah.es

Iván Fernández Amil escribe cada semana Historias de la Historia en Quincemil. Consigue sus libros en https://www.ivanfernandezamil.com/libros

Otros aviadores gallegos:

Referencias:

es.wikipedia.org

elespanol.com/quincemil

lavozdegalicia.es

fundacionenaire.es

foronaval.com

rah.es

sociedadgeografica.es

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elcorreogallego.es

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dialnet.unirioja.es

revistas.ucm.es

culturagalega.gal

xunta.gal

elcorreogallego.es