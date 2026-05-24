Francisco de Seixas, el espía naval gallego del siglo XVII que se infiltró en la flota enemiga

Durante el siglo XVII, la información de las cartas de navegación estaba considerada el secreto de estado más valioso del planeta y su robo se castigaba con la muerte. La Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales logró construir un monopolio comercial global gracias al control de las rutas oceánicas y a la ocultación de sus innovaciones técnicas frente a los competidores europeos, mientras la monarquía hispánica perdía el control de sus dominios americanos por el estancamiento tecnológico de sus flotas. Convencido de que su país aún tenía una oportunidad, un marino arriesgó su vida para robar esos conocimientos infiltrándose en los buques enemigos. Desde las cortes de la India hasta las aguas del estrecho de Magallanes, este navegante gallego arriesgó su vida para proponer la modernización de las defensas del imperio español, pero sus visionarios proyectos fueron ignorados por Madrid. Esta es la historia de Francisco de Seixas y Lovera, el gallego que exploró los confines del mundo para ayudar un país que lo ignoró.

Barcos de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. https://es.wikipedia.org

Francisco de Seixas y Lovera nació en Mondoñedo en el año 1646 en una familia vinculada con la administración local del tribunal del Santo Oficio, pero desde su juventud rechazó ocupar previsibles cargos burocráticos. Él quería conocer el mundo y entender el mar.

Con tan solo 14 años abandonó su casa para irse a los puertos pesqueros del Cantábrico y estudiar matemáticas y trigonometría aplicadas a la navegación. Estos conocimientos resultaban indispensables para calcular con exactitud la posición de los buques en mar abierto mediante astrolabios, un conocimiento que escaseaba entre los marinos de la época.

La península ibvérica en 1650. https://www.ign.es

Alrededor del año 1660 comenzó a trabajar en barcos extranjeros que operaban en el mar Mediterráneo, donde los corsarios berberiscos atacaban constantemente las líneas comerciales del sur de Europa. Durante estos viajes fondeó en el puerto de Esmirna, en la actual Turquía, y recorrió los mercados de Constantinopla, donde aprendió negociación y estudió las corrientes marítimas que marcaban el tráfico en la región.

El talento de Francisco para trazar cartas náuticas precisas llamó la atención de las autoridades francesas, quienes le ofrecieron unirse a una expedición intercontinental dirigida por el embajador Jean Baptiste Tavernier para establecer relaciones mercantiles con el imperio del Gran Mogol en la India.

Jean Baptiste Tavernier. https://es.wikipedia.org

Tras finalizar su viaje con la delegación francesa, decidió embarcarse de forma clandestina en navíos asiáticos para continuar explorando las rutas del extremo oriente. Aprovechando sus conocimientos cartográficos, Francisco exploró los puertos del imperio chino y recorrió el archipiélago de las islas Molucas. En esta región aprendió las tácticas de asedio naval que los capitanes holandeses utilizaban para bloquear al resto de barcos y monopolizar el suministro mundial de especias.

Para descifrar los métodos de la todopoderosa Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, decidió infiltrarse como marinero raso en uno de sus buques. Corría el riesgo de ser descubierto y de enfrentarse a un juicio por alta traición y espionaje industrial, pero valió la pena, ya que le permitió estudiar a fondo los instrumentos de medición que utilizaban los pilotos holandeses para orientarse.

Golfo de Tonkin y el Mar del Sur de China. https://es.wikipedia.org

A bordo de este navío cruzó el océano Pacífico y bordeó el Cabo de Hornos, mientras observaba cómo los barcos corsarios ingleses y holandeses utilizaban los fiordos de la región patagónica como bases para sus flotas.

El buque atracó finalmente en los puertos de los Países Bajos durante la primavera del año 1668, aportando a Francisco una experiencia cartográfica y militar sin precedentes en la península.

Tras volver a España, se presentó ante las autoridades militares para incorporarse a la Armada Real del Mar Océano bajo las órdenes directas del almirante Enrique Enríquez. Quería aplicar sus conocimientos en la defensa del imperio y, durante 4 años, escoltó los galeones de la Carrera de Indias, protegiendo sus valiosos cargamentos frente a los ataques corsarios franceses y británicos en el Caribe.

Plano del Galeón "Nuestra Señora de la Mar", de la flota de la Carrera de Indias. https://grupo.us.es/

En 1672 fue ascendido a Capitán de Mar y Guerra, lo que le permitió regresar a España. En esa época, los piratas intensificaron los asaltos anfibios contra las ciudades americanas, aprovechándose del estancamiento tecnológico de la armada española frente a las constantes innovaciones de sus rivales.

Convencido de la necesidad de actualizar la instrucción náutica del país, se dedicó a espiar en los principales astilleros de Inglaterra y Francia haciéndose pasar por un simple comerciante español. En estos puertos recopiló información técnica clasificada sobre el diseño de los cascos, la disposición de las baterías de artillería y las nuevas tablas astronómicas.

Arsenal des Galères de la ville de Marseille. https://es.wikipedia.org

Investigaciones recientes apuntan a que, aprovechando estos viajes de incógnito, Francisco cartografió las costas de la Antártida más de un siglo antes que las expediciones oficiales británicas. El análisis de diversos mapas inéditos revela que el gallego navegó durante febrero del año 1678 por debajo del paralelo 60 de latitud sur para documentar tierras heladas que coinciden con la actual isla Elefante y el archipiélago de las Shetland del Sur, una hazaña que lo situaría como la primera persona en dejar constancia cartográfica de la existencia de la Antártida.

Situación de las islas Shetland del Sur. https://es.wikipedia.org

Cuando regresó a España y, tras organizar y traducir todos sus apuntes clandestinos, se enfrentó a la rígida burocracia de la corte de Madrid para reformar los antiguos y anticuados planes de estudio de la Casa de Contratación.

En el año 1688 logró publicar el “Teatro naval hydrographico”, un manual técnico con fórmulas avanzadas para calcular la declinación magnética de la brújula y predecir los vientos. Esta extensa obra incluía descripciones detalladas de las infraestructuras defensivas extranjeras y cartografiaba la ubicación exacta de los arrecifes submarinos que provocaban continuos hundimientos en las rutas comerciales del océano Atlántico.

Portada de “Teatro naval hydrographico”. https://archive.org

Pero a pesar de la enorme utilidad práctica para los pilotos, la administración central recibió el manual con rechazo debido a que el texto contradecía las doctrinas tradicionales de los almirantes y los altos mandos navales.

Lejos de abandonar sus proyectos de reforma, el capitán centró sus investigaciones en advertir sobre la vulnerabilidad militar del virreinato del Perú ante las incursiones que accedían por el sur del continente americano. La burocracia estatal española creía que la compleja geografía de esa región impedía la navegación regular, por lo que se dejaba sin protección militar.

En 1690 sacó a la luz la “Descripción geographica y derrotero de la región austral magallánica”, documentando la extensa red de canales navegables de Tierra del Fuego y los recursos naturales disponibles en la Patagonia. El texto contradecía las tesis académicas vigentes en Madrid aportando datos exactos sobre las rutas que utilizaban los corsarios europeos para cruzar de un océano a otro sin ser detectados.

Portada de “Descripción geographica y derrotero de la región austral magallánica”. https://books.google.es

Su obra proponía la construcción de una red de asentamientos fortificados a lo largo de las costas del estrecho de Magallanes para bloquear el paso de las flotas invasoras. Estas instalaciones debían contar con baterías de artillería costera preparadas para hundir los barcos corsarios antes de que alcanzaran las ciudades ubicadas en la costa americana occidental.

Para asegurar su abastecimiento y mantenimiento, Francisco incluyó un plan de colonización basado en la creación de explotaciones agrícolas y ganaderas con familias originarias de Galicia y Asturias. Creía que los habitantes del norte peninsular estaban genéticamente adaptados a prosperar bajo condiciones climáticas de frío extremo y lluvia constante.

Mapa Marítimo del Estrecho de Magallanes de 1769. https://es.wikipedia.org

Pero los principales asesores de Carlos II rechazaron su propuesta argumentando que el coste económico del proyecto resultaba inasumible para la hacienda pública del estado español, así que la administración central archivó sus expedientes.

El tiempo acabó dándole la razón, ya que los corsarios arrasaron la región sur sin encontrar ningún tipo de resistencia para saquear los puertos de Chile y Perú. La pasividad gubernamental provocó la pérdida de recursos financieros vitales para la corona y confirmó el error estratégico de ignorar los estudios presentados décadas antes por Francisco.

Además de predecir el colapso en el Pacífico, Francisco envió gran cantidad de solicitudes al rey con planes para eliminar el contrabando de mercancías en los virreinatos americanos y propuso la creación de patrullas navales ligeras que operaran con independencia para interceptar a los contrabandistas que operaban fuera del alcance de los galeones de guerra pesados.

Retrato del rey Carlos II de España. https://es.wikipedia.org

Francisco incluso llegó a elaborar censos sobre las poblaciones indígenas que habitaban las regiones fronterizas del imperio, recomendando establecer alianzas comerciales en lugar de utilizar la confrontación armada para integrarlos en el Estado. Consideraba que el intercambio mercantil con las tribus nativas de la Patagonia constituía una herramienta política mucho más efectiva que la movilización de tropas desde las capitales virreinales.

A pesar del rechazo oficial que sufrieron sus proyectos, el navegante continuó revisando y mejorando sus manuales, ideas y proyectos hasta el final de su carrera profesional en la armada española. Sus aportaciones científicas sentarían las bases para que las siguientes generaciones de marinos cuestionaran los principios de las academias tradicionales e impulsaran la modernización de los estudios de ingeniería naval en España.

Mapa de la Patagonia de 1671. https://es.wikipedia.org

Hartas de sus críticas y propuestas, las autoridades ministeriales intentaron alejar al incómodo cosmógrafo de la península otorgándole un cargo administrativo menor como Alcalde Mayor en la provincia de Tacuba, en el virreinato de Nueva España. Esta decisión política lo alejó de los centros de mando naval y lo obligó a paralizar sus estudios para centrarse en la gestión burocrática de los territorios coloniales.

De esta manera, el traslado a las tierras americanas truncó la carrera militar y la actividad intelectual de la única persona que poseía todas las habilidades necesarias para diseñar las estrategias de defensa españolas.

Documentos de Francisco que confirman la existencia de la Antártida https://estudiosgallegos.revistas.csic.es

Agotado físicamente por los esfuerzos de las incontables misiones de espionaje de su juventud, su cuerpo terminó por ceder. Los registros históricos sitúan el momento de su fallecimiento en torno al año 1705, poniendo fin a la trayectoria de un genio que murió ignorado por la burocracia de la península y sin recibir los honores propios de su rango.

La desaparición de este brillante visionario acabó con la última gran oportunidad para que España lograra equiparar su flota con la tecnología y los métodos de navegación moderna de las potencias rivales. Francisco fue genio, pero sobre todo fue un incomprendido que toda una nación ignoró.

Mapa de Francisco de la Región Austral Magallánica de 1690. https://www.scielo.cl

Iván Fernández Amil escribe cada semana Historias de la Historia en Quincemil. Consigue sus libros en https://www.ivanfernandezamil.com/libros

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