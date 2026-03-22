Santa María do Temple: La inexpugnable fortaleza de los templarios en Galicia

El siglo XII, la ría coruñesa de O Burgo se convirtió en la principal puerta de entrada marítima para miles de peregrinos procedentes de Inglaterra, Irlanda y Escandinavia que buscaban alcanzar la tumba del apóstol en Santiago de Compostela. El desembarco en las costas gallegas no garantizaba la supervivencia de estos agotados viajeros, ya que los caminos del interior estaban plagados de bandoleros sin escrúpulos dispuestos a saquear a cualquiera que se adentrara en sus territorios. Ante la evidente incapacidad de la corona para garantizar la seguridad en esta ruta vital y proteger el lucrativo puente que cruzaba el estuario de O Burgo, el rey Fernando II de León tomó una decisión estratégica trascendental en el año 1161 al ceder el control de esta zona a la orden militar más poderosa y temida de toda la cristiandad. Los monjes guerreros de la Orden del Temple se instalaron en el actual municipio de Cambre para levantar una inexpugnable iglesia fortaleza desde la que controlaron con puño de hierro el tránsito de personas y mercancías durante más de un siglo, hasta que la codicia de un rey francés provocó su trágica y repentina aniquilación. Esta es la historia de la encomienda de Santa María del Temple, el último refugio gallego de los caballeros templarios y testigo de una de las mayores conspiraciones de la historia.

Baludiono II y los caballeros templarios. https://es.wikipedia.org

Hace más de un milenio, la zona hoy conocida como O Burgo, a las afueras de la ciudad de A Coruña, era conocida como Burgo de Faro, en referencia directa a la presencia del faro romano (la actual Torre de Hércules) situado en la vecina población de Brigantium, una infraestructura que en la antigüedad había dado nombre a todo el territorio y que mantenía su influencia en la comarca.

El asentamiento originario en el interior del estuario coruñés se vio favorecido entre los siglos IX y XI por la necesidad de la población costera de buscar un refugio seguro y resguardado frente a las continuas incursiones marítimas de los pueblos vikingos.

Torre de Hércules en la actualidad. https://es.wikipedia.org

Esta ubicación resguardada se beneficiaba además de la presencia del río Mero, cuyas aguas navegables facilitaron el desarrollo de un puerto comercial y pesquero que mantenía conexiones regulares con otros centros mercantiles del litoral atlántico.

Las actividades portuarias no se limitaban a la pesca de bajura o a la recolección de moluscos, sino que existen evidencias que apuntan a la captura de ballenas en las aguas de la ría y a la llegada de embarcaciones procedentes de puertos franceses como La Rochelle.

Ria do Burgo en el atlas de Pedro Teixeira. https://es.wikipedia.org

Además, el tráfico de mercancías tradicionales se complementó con el transporte continuo de pasajeros tras el descubrimiento del sepulcro del apóstol en la ciudad de Santiago de Compostela. El auge de las peregrinaciones transformó la actual ría de O Burgo en el principal punto de llegada para devotos procedentes de las Islas Británicas, los países escandinavos y el occidente de Francia, dando origen a una ruta terrestre que recibiría el nombre de Camino Inglés.

Camino Inglés en la actualidad. https://es.wikipedia.org

En aquella época, el monarca Fernando II de León se enfrentaba al desafío estratégico de estructurar, poblar y defender las vulnerables fronteras marítimas de su territorio frente a las incursiones extranjeras, mientras destinaba el grueso de sus tropas a las incesantes campañas militares de la Reconquista en el sur de la península ibérica.

Así que, consciente de su absoluta incapacidad para mantener destacamentos permanentes que garantizasen la seguridad integral de los enclaves costeros gallegos, el rey diseñó una política de estado basada en delegar el control territorial y la defensa militar de estas zonas a las órdenes de caballería internacionales.

Sepulcro del rey Fernando II en la catedral de Santiago de Compostela. https://es.wikipedia.org

El crecimiento de O Burgo estuvo estrechamente vinculado al patrocinio de los condes de Traba, la familia nobiliaria propietaria de la comarca de As Mariñas, que tenía un interés directo en potenciar la actividad comercial para incrementar la recaudación de sus rentas.

Para ello, el rey Fernando II, encontró al aliado perfecto en la figura del conde Fernando Pérez de Traba, el noble más influyente de toda la comarca de As Mariñas, antiguo tutor del propio rey durante su juventud y un hombre que había peregrinado a Jerusalén y mantenido contacto directo con los templarios.

Fernando Pérez de Traba. https://es.wikipedia.org

Fruto de esta colaboración, el rey promovió la instalación oficial de los monjes guerreros del Temple en la margen derecha del río Mero, dotándolos del respaldo institucional necesario para ejercer su autoridad militar sobre el territorio.

La llegada de los templarios ocurrió a mediados del siglo XII, algo de lo que tenemos constancia documental en documentos del año 1163, en los que el comendador Garsia Mendendi figura como representante legal de la institución en una transacción.

El control del puerto resultaba estratégico para los caballeros, ya que les permitía cumplir con la asistencia a los peregrinos, mientras facilitaba el aprovisionamiento de los navíos cargados de cruzados que hacían escala técnica en su travesía hacia los combates en Tierra Santa.

Bajo la protección inicial de Fernando II, la encomienda templaria alcanzó rápidamente un nivel de prosperidad tan elevado que, en el año 1200, el asentamiento ya había adquirido la prestigiosa categoría de “bailía”, y comenzó a llamarse Bailía de Faro.

Fernando II de León. https://es.wikipedia.org

Se conoce la suma importancia que adquirió la Bailía de Faro por el excepcional número de templarios que la custodiaban, ya que la documentación existente dice que residían de forma permanente un comendador y al menos una decena de monjes caballeros, una cifra muy superior a la dotación habitual.

Y para consolidar su dominio sobre este enclave estratégico y establecer un centro de operaciones administrativo y espiritual a la altura de su poder, los caballeros templarios financiaron la construcción de un templo románico consagrado a Santa María.

Santa María do Temple. Iván Fernández Amil

A diferencia de las tradicionales iglesias parroquiales que se levantaban por toda Galicia, el edificio proyectado por la orden en el actual ayuntamiento de Cambre fue creado siguiendo los precisos diseños de la arquitectura militar defensiva, convirtiéndose en la práctica en un bastión inexpugnable.

Esta compleja y costosa arquitectura era muy poco frecuente en Galicia debido a sus enormes dificultades técnicas, por lo que se usaba casi de manera exclusiva para los grandes conventos o para templos situados en poblaciones urbanas muy densas, lo que nos da una idea del extraordinario poder de financiación que había alcanzado la encomienda.

Santa María do Temple. Iván Fernández Amil

La estructura del templo tiene unos muros de granito extraordinariamente gruesos que carecen casi por completo de ventanales decorativos, optando en su lugar por unas aberturas muy estrechas diseñadas específicamente para funcionar como rendijas desde las que los defensores podían disparar sus ballestas en caso de sufrir un asedio.

Ventanales de Santa María do Temple. Iván Fernández Amil

Uno de los aspectos más fascinantes e investigados de la construcción de esta iglesia fortaleza es la presencia de enigmáticas marcas de cantero grabadas en la piedra de sus muros exteriores e interiores. Son unos símbolos geométricos que servían para identificar el trabajo de los diferentes gremios de constructores, pero que han alimentado innumerables leyendas.

Desde esta encomienda coruñesa, los caballeros del Temple ejercieron una influencia política y económica abrumadora sobre toda la comarca durante más de un siglo, acumulando vastas extensiones de tierras agrícolas, molinos y derechos de pesca que incrementaron el patrimonio y la tesorería de la orden en el noroeste de la Península.

Santa María do Temple. Iván Fernández Amil

La organización y la honradez de los templarios les valió para ganarse el respeto de las poblaciones locales y de la realeza leonesa, pero su poder e influencia experimentaron un giro drástico en junio de 1208, cuando el rey Alfonso IX decidió repoblar y fundar la nueva ciudad de Crunia en las proximidades del antiguo faro romano.

Santa María do Temple. Iván Fernández Amil

El objetivo prioritario de esta fundación era disponer de un gran puerto de aguas profundas para buques de mayor calado y, sobre todo, permitir a la corona recaudar rentas aduaneras de forma directa en un área geográfica donde hasta ese momento carecía de ingresos propios.

El traslado de la población y el cese de la principal actividad mercantil en el antiguo burgo obligaron al rey a compensar económicamente a las instituciones religiosas que resultaron perjudicadas, pero no ofreció nuevos privilegios a los templarios en la ciudad recién fundada, sino que intentó comprar sus derechos para forzar su salida definitiva de la ría y eliminar su incómoda influencia militar en la zona, sin éxito.

Santa María do Temple. Iván Fernández Amil

La resistencia de los caballeros a abandonar sus posesiones fue constante en el tiempo, llegando hasta tal punto de ignorar las órdenes directas de disolución y abandono del rey Fernando III, en el año 1235, y reiteradas de nuevo medio siglo después por su sucesor Sancho IV.

Pero esa misma acumulación de riqueza y poder a nivel europeo acabaría convirtiéndose, irónicamente, en el detonante principal de su destrucción a principios del siglo XIV.

Santa María do Temple. Iván Fernández Amil

El rey Felipe IV de Francia, un monarca asfixiado por las deudas con la orden del Temple, para financiar sus campañas militares, urdió una de las conspiraciones políticas y judiciales más infames de toda la historia para deshacerse de sus acreedores.

Aprovechando su enorme influencia sobre el débil Papa Clemente V, el rey francés ordenó una operación sin precedentes que se ejecutó de forma simultánea en todo su reino durante la fatídica madrugada del viernes 13 de octubre del año 1307, procediendo al arresto de todos los miembros de la orden bajo acusaciones prefabricadas.

Los orgullosos caballeros, que habían derramado su sangre defendiendo los santos lugares de Jerusalén, fueron sometidos a torturas hasta arrancarles confesiones falsas de herejía, idolatría, sodomía y prácticas blasfemas, unos delitos hechos a medida que justificaban la expropiación inmediata de todos sus bienes terrenales.

Manuscrito medieval en el que se acusa a los templarios de sodomía. https://es.wikipedia.org

Pero a diferencia de las espantosas escenas que se vivieron en Francia, donde los principales líderes templarios fueron quemados vivos en la hoguera tras negarse a confesar bajo tortura, la extinción de la orden en las tierras de Galicia se produjo de una forma mucho más pacífica, paulatina y burocrática.

Quema de templarios en Francia. https://es.wikipedia.org

Ante las graves acusaciones de herejía procedentes de Francia, el rey Fernando VI convocó en 1310 un concilio y un tribunal eclesiástico, organizado bajo la presidencia del arzobispo de Toledo, para juzgar la conducta de los templarios hispanos.

La Bailía de Faro aportó 33 de los 100 caballeros congregados para la defensa de la orden, una abultada cifra que contrastaba drásticamente con la escasa representación del resto de las comunidades peninsulares, que apenas lograban aportar entre dos y diez monjes al proceso, lo que, de nuevo, nos da una idea de la importancia de la sede coruñesa del Temple.

Santa María do Temple. Iván Fernández Amil

Y aunque el concilio español absolvió a los monjes de todos los cargos imputados, la presión diplomática obligó al Papa Clemente V a emitir en 1312 la polémica bula “Vox in excelso”, que decretaba la disolución perpetua de la orden en todos los territorios de la cristiandad.

Ejecución del Maestre de los templarios Jacques de Molay y de Godofredo de Charnay. https://es.wikipedia.org

En Galicia, la extinción de los templarios se llevó a cabo mediante un procedimiento administrativo que apartó a los religiosos de sus funciones sin derramamientos de sangre y se les permitió integrarse en otras instituciones religiosas o retirarse a la vida civil.

Tras la extinción oficial de la orden, las propiedades, tierras y derechos de que habían acumulado los monjes no fueron entregadas a otras instituciones hospitalarias como dictaban las normas papales, sino que el rey Alfonso XI decidió cederlas estratégicamente a la poderosa casa nobiliaria de los Andrade, parientes directos de los Traba.

Santa María do Temple. Iván Fernández Amil

Privada de la financiación templaria y del mantenimiento de los artesanos de la orden, la majestuosa iglesia basilical de Santa María do Temple sufrió un progresivo deterioro estructural con el paso de los siglos, perdiendo dos de sus tres naves originales hasta quedar reducida a la modesta iglesia que podemos ver en la actualidad.

Santa María do Temple. Iván Fernández Amil

Con el paso de los siglos y la expansión de las poblaciones vecinas, el entorno natural y rural que albergaba la antigua fortaleza medieval se fue transformando hasta quedar completamente absorbido por el desarrollo urbanístico, las carreteras asfaltadas y los modernos bloques de viviendas del actual ayuntamiento de Cambre.

Camposanto de Santa María do Temple. Iván Fernández Amil

Hoy, este pequeño y austero templo románico, que pasa completamente desapercibido para la inmensa mayoría de los que cruzan la ría do Burgo, continúa siendo uno de los escasos restos arquitectónicos íntegros que certifican la presencia real de la orden militar más legendaria y enigmática de la historia en las costas de Galicia.

Cripta en el camposanto de Santa María do Temple. Iván Fernández Amil

Santa María do Temple es, quizá, uno de los últimos lugares que quedan en pie que desafió las órdenes directas de los reyes y que albergó una de las sedes operativas más influyentes y extraordinarias de toda la cristiandad medieval, la de los formidables guardianes del Camino de Santiago: la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo del Templo de Salomón, la Orden del Temple.

Jacques de Molay, último Gran Maestre de los caballeros templarios. https://es.wikipedia.org

Iván Fernández Amil escribe cada semana Historias de la Historia en Quincemil. Consigue sus libros en https://www.ivanfernandezamil.com/libros

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Referencias:

es.wikipedia.org

elespanol.com/quincemil

cambre.es

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