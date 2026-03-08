El Alcatraz gallego de 1948: cuando un comando guerrillero asaltó la Prisión Provincial de A Coruña

En junio de 1962, tres reclusos protagonizaron una de las fugas más célebres de la historia tras escapar de la inexpugnable prisión de máxima seguridad de Alcatraz, en San Francisco. Durante meses de cuidadosa planificación, utilizaron herramientas improvisadas para ampliar los conductos de ventilación de sus celdas, camuflando hábilmente el ruido con las horas de música de la cárcel. La noche de la fuga engañaron a los guardias colocando en sus camas cabezas fabricadas con jabón, papel higiénico y pelo real de sus compañeros y, tras llegar al tejado, abandonaron la isla en una balsa construida cosiendo y pegando más de cincuenta impermeables. Aunque las autoridades federales concluyeron que probablemente habían muerto ahogados en las gélidas aguas de la bahía de San Francisco, sus cuerpos nunca fueron encontrados, manteniendo vivo el misterio hasta el día de hoy. Catorce años antes, otro intento de fuga fue ejecutado en la España de la posguerra, pero en este caso, se intentaría realizar desde fuera. Un pequeño grupo de hombres armados con más desesperación que recursos, desembarcó bajo la Torre de Hércules con un objetivo que rozaba la locura absoluta: asaltar la inexpugnable Prisión Provincial de A Coruña. Querían arrancar de las garras de la muerte a dos de los líderes más importantes e icónicos de la resistencia antifranquista que aguardaban su ejecución inminente tras meses de torturas. Esta es la historia del asalto frustrado a la prisión de A Coruña.

Prisión de Alcatraz en la década de 1930. https://es.wikipedia.org

A finales de la década de 1940, la resistencia armada contra Franco operaba clandestinamente en los montes y ciudades gallegas y libraba una agónica y desigual batalla contra las abrumadoras fuerzas de seguridad del Estado que buscaban aniquilar cualquier foco de disidencia.

El golpe policial definitivo contra la cúpula de esta resistencia clandestina se produjo en 1948, con la captura de dos figuras fundamentales y legendarias de la lucha antifranquista en todo el noroeste peninsular.

Guerrilleros antifranquistas. https://www.elespanol.com

El primero de los detenidos era José Gómez Gayoso, un maestro de escuela nacido en el municipio ourensano de Maceda que había dedicado íntegramente toda su existencia a la causa revolucionaria y que en ese preciso momento ostentaba el cargo de secretario general del Partido Comunista de Galicia.

El segundo prisionero capturado por las fuerzas del régimen era Antonio Seoane Sánchez, el jefe supremo de la Cuarta Agrupación del Ejército Guerrillero de Galicia, un hombre de acción que conocía a la perfección la geografía del territorio y que representaba la punta de lanza militar de la oposición armada.

https://documentalismomemorialistayrepublicano.wordpress.com

Tras su detención, los líderes guerrilleros fueron trasladados de inmediato y bajo excepcionales medidas de seguridad a las dependencias de la Prisión Provincial de A Coruña, una imponente fortaleza de piedra diseñada específicamente para quebrar la moral de los reclusos mediante el aislamiento sistemático y las privaciones continuas frente al océano Atlántico.

En aquella prisión, estos hombres fueron sometidos sistemáticamente a interrogatorios brutales y a torturas para destruir su voluntad y obtener los nombres de sus enlaces operativos en el exterior de la cárcel.

Prisión Provincial de A Coruña en 1928. https://antiguaprisionprovincialcoruna.wordpress.com

Pero a pesar del insufrible sufrimiento físico extremo, de los golpes y de saberse condenados de antemano a una muerte segura por los tribunales militares, Gayoso y Seoane mantuvieron un silencio inquebrantable.

Ante la inminente celebración de un consejo de guerra carente de las más mínimas garantías legales y que inevitablemente acabaría en una previsible condena a muerte, los escasos efectivos operativos del Ejército Guerrillero decidieron que no podían quedarse de brazos cruzados esperando a que sus líderes fuesen ejecutados impunemente.

En medio de una desesperación absoluta y de una lealtad inquebrantable, los maquis organizaron a contrarreloj, y en la más absoluta precariedad, una de las operaciones de rescate más audaces, locas y peligrosas que jamás se hayan intentado realizar en España.

Colocación de la primera piedra de la Prisión Provincial en 1925. https://antiguaprisionprovincialcoruna.wordpress.com

El intrincado plan de asalto implicaba una coordinación logística casi imposible para una organización acorralada y mermada, reuniendo para esta arriesgada misión a un comando compuesto por quince hombres curtidos en mil batallas y dispuestos a derramar su propia sangre para lograr la liberación.

Para eludir los numerosos y férreos controles que la Guardia Civil mantenía desplegados en los principales accesos por carretera y ferrocarril a la ciudad de A Coruña, los guerrilleros optaron por una vía de aproximación más peligrosa e imprevisible: las traicioneras aguas del Océano Atlántico.

Estado actual de la prisión. https://antiguaprisionprovincialcoruna.wordpress.com

Tras una agotadora y sigilosa marcha de más de una semana atravesando montes y evadiendo a las patrullas policiales con la ayuda de enlaces locales, una madrugada del verano de 1948 el comando embarcó en la oscuridad de la noche en una lancha motora para ejecutar una incursión anfibia a la cárcel.

La frágil embarcación navegó sigilosamente hasta lograr desembarcar en la costa coruñesa, concretamente en la playa de As Lapas, justo bajo la sombra de la Torre de Hércules y a pocos metros de su objetivo.

El plan de asalto combinaba la fuerza bruta con el engaño, ya que para lograr penetrar las inexpugnables defensas de la prisión sin hacer saltar las alarmas antes de tiempo, uno de los guerrilleros se disfrazó con uniforme reglamentario de la Guardia Civil, para que los defensores se confiasen antes de ser atacados por el comando.

Plano de la fachada de la prisión. https://antiguaprisionprovincialcoruna.wordpress.com

Esta estratagema de infiltración les permitió sortear los primeros controles de seguridad, pero algo salió mal. Debido a un chivatazo, un cambio de guardia inesperado o a algún pequeño e imperceptible detalle en el uniforme, los centinelas sospecharon y fueron descubiertos.

Tras ser descubiertos en campo abierto y con las alarmas sonando, el comandante del grupo guerrillero se vio forzado a tomar la dolorosa decisión de abortar la operación inmediatamente para intentar salvar a sus hombres.

Estado actual de la prisión. https://es.wikipedia.org

Los quince hombres iniciaron una angustiosa y caótica retirada, retrocediendo sobre sus propios pasos, respondiendo a los disparos desde la cárcel, pero un contingente de la Guardia Civil fuertemente armando con ametralladoras pesadas le salió al paso.

Pero en medio de aquel fuego cruzado, se produjo un asombroso milagro para los guerrilleros.

A pesar de la superioridad absoluta de las fuerzas de seguridad del Estado, el comando logró abrir una pequeña brecha en el cerco defensivo policial, huyendo hacia las asfaltadas y laberínticas calles de la ciudad de A Coruña y logrando escapar del cerco.

Estado actual de la prisión. https://es.wikipedia.org

Entre los integrantes del este comando se encontraba el mítico guerrillero Camilo de Dios, que décadas después del asalto aportaría su testimonio histórico directo sobre lo ocurrido aquella noche. Camilo acabaría siendo apresado meses después en la provincia de Ourense y sufriría en sus propias carnes la brutalidad extrema y sádica del sistema penitenciario franquista. En entrevistas publicadas años después contaría cómo fue encadenado a unas pesadas argollas, golpeado brutalmente y sometido a torturas físicas y psicológicas interminables durante casi cuarenta días consecutivos.

Estado actual de la prisión. https://es.wikipedia.org

Tras su tortura a manos de los interrogadores, el joven guerrillero sería trasladado como prisionero a las celdas de aislamiento de la misma prisión que había intentado asaltar a tiros.

Como ya te imaginarás, el intento de asalto y el milagroso escape nocturno del comando armado no pudieron cambiar el destino final que aguardaba a los dos prisioneros que permanecían fuertemente custodiados y aislados en los calabozos de la fortaleza.

Tras el insólito intento de asalto fallido, las inhumanas y severas condiciones de reclusión se endurecieron aún más como castigo y fueron rápidamente sometidos a un irregular consejo de guerra sumarísimo que no deparó sorpresa alguna y que los condenó a la pena de muerte.

Finalmente, la mañana del seis de noviembre del año 1948, José Gómez Gayoso y Antonio Seoane Sánchez fueron ejecutados de forma simultánea mediante el método del garrote vil en el Campo de la Rata, a escasos metros de la Torre de Hércules.

Monumento en el Campo de la Rata de A Coruña. https://es.wikipedia.org

Sus muertes supusieron para el resto de la disidencia un golpe de gracia demoledor que acabó por desarticular y descabezar a la poca resistencia armada que aún resistía en los montes de Galicia.

El recuerdo de aquella ejecución llegó mucho más allá de las fronteras españolas, llegando a inspirar profundamente al poeta Rafael Alberti, durante su exilio argentino, para dedicar emocionantes versos en memoria de Gayoso y Seoane.

Placa conmemorativa de la inauguración de la cárcel. https://es.wikipedia.org

¿Te gustaría saber qué ocurrió con los fugados de Alcatraz? La hipótesis más extendida y documentada defiende que lograron alcanzar milagrosamente la costa a bordo de su balsa de impermeables, donde robaron un coche para emprender la huida a Sudamérica. En 1975, una sorprendente fotografía tomada en una granja de Brasil mostraba a dos hombres con un asombroso parecido a ellos.

Imagen de dos de los supuestos fugados. https://www.reddit.com/

Pero lo más sorprendente ocurrió en 2013, cuando el departamento de policía de San Francisco recibió una carta firmada por uno de los fugados en la que contaba su huida, que los tres habían logrado sobrevivir y que él se ofrecía a entregarse pacíficamente a las autoridades a cambio de recibir tratamiento médico para el cáncer que padecía y de no cumplir más de un año de condena. El FBI analizó e investigó la carta exhaustivamente, pero no llegó a obtener resultados concluyentes, manteniendo la legendaria fuga de Alcatraz como el único caso abierto y sin resolver en la historia de la prisión más famosa del mundo.

Supuesta carta de John Anglin. https://x.com/seriotesaxn

Pero mientras hoy Alcatraz es un museo y una de las mayores atracciones turísticas de San Francisco, un lugar por el que pasan más de un millón de personas al año, la Prisión Provincial de A Coruña es un edificio ruinoso y agónico que está a punto de caerse sobre su propia historia. La memoria de todos los que por allí pasaron se merece un poco más de respeto…

Estado actual de la entrada a la Prisión Provincial. https://www.elespanol.com/quincemil

