Los gallegos que lucharon en la última gran batalla contra Napoleón: el Batallón de Marina de Ferrol

En la primavera de 1814, Europa entera contenía la respiración. Napoleón, el hombre que había hecho temblar a reyes y emperadores estaba derrotado, pero sus generales todavía ofrecían resistencia mientras huían de España. En Toulouse, al sur de Francia, se libró la última gran batalla de aquella guerra que había devastado la península ibérica. Las calles de la ciudad se convirtieron en trincheras, las casas en fortalezas improvisadas y los campos en un lodazal de sangre. Allí se decidía no solo el destino de Francia, sino también el final de una época marcada por la ambición desmesurada del emperador corso. Y allí, hombro con hombro con británicos y portugueses, combatieron también soldados gallegos, una unidad militar heredera de una tradición que había nacido en los tiempos de Carlos I y que aún hoy late en la Infantería de Marina más antigua del mundo: el Batallón de Marina de Ferrol.

España fue la primera nación en concebir que los barcos de guerra no bastaban para controlar los mares. Hacía falta una fuerza capaz de combatir en cubierta y, llegado el caso, desembarcar a tierra para abrir paso a los ejércitos. Por eso, en 1537, el emperador Carlos I creó las primeras Compañías Viejas del Mar de Nápoles, el germen de lo que sería conocido como los Tercios de Armada.

Aquellos soldados anfibios hicieron historia en Lepanto, en las expediciones a América o en las campañas de Flandes y el Mediterráneo. Porque mientras en el resto de Europa los marineros eran combatientes improvisados, España contaba con tropas especializadas en la guerra naval y terrestre, capaces de soportar la dureza de un viaje transoceánico y desembarcar listos para el combate. Era la Infantería de Marina, la más antigua del mundo en servicio ininterrumpido.

En el siglo XVIII, el auge de Ferrol como uno de los grandes arsenales de Europa hizo que la ciudad acogiese un batallón permanente de Infantería de Marina. Desde su puerto partían navíos rumbo a América, convoyes hacia el Mediterráneo o expediciones a Filipinas.

Así fue como el Batallón de Marina de Ferrol se convirtió en una de las unidades más prestigiosas, formado por hombres endurecidos por la vida marítima y entrenados tanto para embarcar como para luchar en tierra firme.

Cuando en 1808 estalló la Guerra de la Independencia, Ferrol se convirtió en uno de los puntos clave de la resistencia. Desde allí salieron unidades del Batallón que combatirían en diversos frentes contra el invasor francés. Eran los años de levantamientos populares, las guerrillas y las batallas campales en las que España entera se jugaba su libertad frente al ejército más poderoso de su tiempo.

Tras seis años de combates, en 1813 las tropas francesas comenzaron la retirada definitiva. La victoria aliada en Vitoria, bajo el mando de Wellington, marcó un punto de inflexión, y los ejércitos anglo-hispano-portugueses cruzaron los Pirineos para llevar la guerra hasta el corazón de Francia.

En esa ofensiva participaban los hombres del Batallón de Marina de Ferrol, integrados en el Sexto Regimiento de Marina, una de las primeras unidades españolas en cruzar los Pirineos como parte de la ofensiva final.

Su destino era Tolosa (Toulouse), una ciudad estratégica por su situación entre Burdeos y los Pirineos. Y fue allí, el 10 de abril de 1814, donde se libraría la última gran batalla de la guerra de independencia española.

El mariscal Soult, uno de los mejores hombres de Napoleón, defendía la ciudad con unos 40.000 soldados. Frente a él, Wellington reunió un ejército multinacional de unos 50.000 combatientes, entre los que se encontraban los infantes de marina de Ferrol.

El combate fue encarnizado. Los aliados atacaron las fortificaciones francesas que rodeaban Tolosa en una serie de asaltos sangrientos. Las casas se convirtieron en trincheras, las calles en barricadas y el propio Wellington describió después la batalla como una de las más duras de toda la campaña.

En medio de aquel caos, los gallegos del Batallón de Marina lucharon con la disciplina que los había hecho famosos: formaciones cerradas, resistencia férrea y capacidad para combatir tanto en línea como en cuerpo a cuerpo. No era la primera vez que peleaban contra Napoleón, pero sí sería la última.

Paradójicamente, cuando la batalla se libraba con fiereza, Napoleón ya había abdicado en Fontainebleau. La noticia tardó varios días en llegar a los ejércitos, de modo que los hombres de Ferrol participaron en una lucha que sería recordada como la última gran victoria contra el imperio napoleónico.

Tras Tolosa, los soldados españoles regresaron a su país con la sensación de haber sido parte de un acontecimiento que cambiaba Europa. Después de esta extraordinaria demostración de bravura y arrojo, la Corona concedió al Batallón de Marina de Ferrol, hoy Tercio del Norte de Infantería de Marina, la Corbata Azul de Tolosa, en cuya cruz aparece la leyenda “Valor y disciplina”. La bandera de esta unidad militar todavía hoy luce esta alta distinción con orgullo.

Tras estos acontecimientos, Napoleón fue enviado a la isla de Elba y España recuperó la independencia, aunque pronto sufriría la vuelta al absolutismo “gracias” a Fernando VII.

Para el Batallón de Marina de Ferrol, aquella campaña fue un capítulo más en una historia que no se ha interrumpido desde hace casi cinco siglos. Hoy, el Tercio del Norte de Infantería de Marina mantiene viva la tradición de aquellos soldados anfibios que combatieron en Lepanto, en América, en Tolosa y en tantos otros lugares donde España se jugó su destino.

El Tercio del Norte de Infantería de Marina sigue teniendo su base en Ferrol, en el histórico Cuartel de Nuestra Señora de los Dolores, una joya de la arquitectura militar del siglo XVIII. Desde 1771 acoge de forma ininterrumpida a esta unidad, lo que lo convierte en el cuartel más antiguo de España y sede de la Infantería de Marina más antigua del mundo.

La historia del Batallón de Marina de Ferrol en Tolosa nos recuerda, una vez más, que Galicia también tiene su hueco en la historia universal. Una tierra que, desde sus astilleros y arsenales, proyectó fuerza militar y talento humano mucho más allá de sus fronteras. En 1814, mientras Napoleón se desplomaba en Francia, soldados gallegos estaban allí para presenciarlo y para empujar, con su sacrificio, las páginas finales de un imperio.

Dos siglos después, el Tercio del Norte sigue siendo el guardián de esa memoria. Cada desfile, cada maniobra, cada formación en el patio de armas del cuartel de Dolores de Ferrol conecta con aquella jornada en Tolosa en la que los gallegos participaron en el fin de una era. Una historia que demuestra, de nuevo, que Galicia siempre está presente en los grandes acontecimientos del mundo.

