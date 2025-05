Un acto de fe, un monasterio y un noble: por qué el mejor pulpo de Galicia se cocina en el interior desde hace 900 años

En la Edad Media, los monasterios no eran solo lugares de oración, también eran centros de poder, de producción, de almacenamiento y de redistribución. Mientras las iglesias controlaban el alma, los monasterios controlaban la tierra y no era raro que los campesinos pagaran sus tributos con vino, harina, huevos, manteca, animales vivos y, en las zonas costeras, también con pescado. Pero el pescado fresco no podía viajar largas distancias, así que lo hacía el seco, el curado, el que resistía el tiempo y los viajes. Así fue como nació una historia que une el mar con la montaña, de calzadas medievales, de redes eclesiásticas y de un noble que cambió el curso de la gastronomía gallega sin saberlo. Su nombre era Diego Arias, y en 1112 donó el coto de Marín, una villa marinera, al Monasterio de Oseira. Ese piadoso acto abrió una ruta de tributos que llevó el pulpo seco desde la costa hasta el interior. Diego no podía imaginar que, con el tiempo, ese gesto devoto se convirtió en un rito profano que dio origen a uno de los platos más icónicos de Galicia. Porque el pulpo á feira no nació al borde del mar, sino a fuego lento en las tierras del interior. Y esta es su historia.

Monasterio de Oseira en la actualidad. https://www.turismo.gal

Diego Arias era un noble gallego, probablemente oriundo de la zona de Monterrei, que sirvió como capitán bajo las órdenes de la reina Doña Urraca, madre de Alfonso VII. Como recompensa por su lealtad, la reina le concedió la tenencia del coto de Marín, una villa marinera estratégicamente situada en la costa sur de Galicia, en la actual provincia de Pontevedra. Y aunque Marín no era entonces el puerto moderno que conocemos hoy, ya era un enclave importante para la pesca, el comercio y la recaudación de rentas.

En el momento de la donación, Diego tenía treinta y dos años de edad y alternaba su residencia en Marín, con largas ausencias por los cuidados de la Corte y las campañas contra los infieles.

La reina Urraca. https://es.wikipedia.org

Tras enviudar con setenta años, Diego tomó una decisión drástica pero no inusual en aquellos tiempos, ingresar como monje en Santa María la Real de Oseira, un monasterio cisterciense fundado en 1137 que, en aquel momento, estaba construyendo su poder económico y espiritual en Galicia.

Como era costumbre, al convertirse en religioso, Diego entregó, el 12 de mayo de 1151, todos sus bienes al monasterio, entre ellos, el coto de Marín con sus rentas, casas, montes, molinos y, sobre todo, su puerto pesquero y sus rentas pesqueras.

Fue así como el Monasterio de Oseira se convirtió en señor de una villa costera.

Los pescadores de Marín estaban obligados a pagar parte de su producción a los monjes de Oseira y, dado que el monasterio se encontraba a más de 60 kilómetros tierra adentro y no existían medios para conservar el pescado fresco, los productos tenían que enviarse secos.

Por eso, el pulpo, que era abundante, barato y fácil de secar al sol, se convirtió en una de las mercancías más habituales que se enviaban a los monjes y se almacenaba y repartía entre las dependencias del monasterio y las comunidades rurales de los alrededores.

De esta manera, la población de zonas como O Carballiño, Maceda, Melide o Monterroso empezó a familiarizarse con su preparación. Primero se remojaba, luego se ablandaba a golpes y finalmente se cocía durante horas en calderos de cobre para que se suavizara su carne y se realzara su sabor. Así fue como, lo que comenzó como un tributo, se transformó con el tiempo en una costumbre. Y de ahí, en una especialidad regional.

Durante siglos, Galicia vivió en un sistema económico basado en ferias y mercados. Las mujeres del entorno de Oseira, muchas de ellas familiares de personas que trabajaban en la cocina del monasterio, comenzaron a preparar el pulpo para venderlo en las ferias. Encendían el fuego de madrugada y cocían el pulpo con la misma fórmula que habían aprendido observando a los cocineros de Oseira.

Pulpeira en Lalín. https://es.wikipedia.org

Así nacieron las pulpeiras, unas mujeres que no eran hosteleras, ni cocineras al uso, eran mujeres de feria ambulantes que hacían del pulpo un ritual popular.

La tradición se afianzó especialmente en O Carballiño, que se convirtió en el epicentro del polbo á feira (pulpo a la feria). Esta localidad ourensana, sin puerto ni mar, celebra la Festa do Polbo cada segundo domingo de agosto, atrayendo a miles de personas y consumiendo toneladas de este cefalópodo que viaja desde la costa hasta el interior.

Festa do polbo en O Carballiño. https://www.turismo.gal

Lo más curioso es que, a pesar de los avances logísticos y de que hoy el pulpo puede comerse en cualquier lugar de Galicia, el mejor sigue siendo, para muchos, el que se cocina en estas tierras del interior, no solo por la calidad del producto, sino por el saber hacer que se ha transmitido de generación en generación.

El polbo á feira es uno de los pocos platos que, sin apenas evolucionar, ha pasado de los monasterios medievales a las fiestas populares sin perder su esencia. Porque además sigue sirviéndose como se hacía siglos atrás, sobre platos de madera, con una gota de aceite y una pizca de pimentón, porque no necesita más.

Pulpeira en la feria de Padrón. https://es.wikipedia.org

El pulpo es una comida de pueblo, de feria y de calle, pero también es parte de un legado, ya que cada vez que alguien cuece pulpo en O Carballiño, está reproduciendo un ciclo que comenzó hace más de 900 años con la donación de un noble que nunca imaginó que su retiro espiritual acabaría influyendo de una manera tan profunda en la gastronomía gallega.

Pulperias en Ribadavia. https://es.wikipedia.org

Porque aunque el gesto de Diego Arias de ceder Marín al Monasterio de Oseira fue un acto de fe, no de cocina, se acabó convirtiendo en el origen de una tradición que hoy forma parte de la cultura de Galicia.

De esta manera, lo que comenzó como un acto religioso acabó cocido al fuego de la feria, en una de esas retorcidas y mágicas vicisitudes que solo pueden ocurrir en Galicia, un lugar donde los caminos no siempre son rectos, pero casi siempre conducen a algo hermoso. En este caso, a uno de los platos más emblemáticos del país, el pulpo que viajó del mar a la montaña por devoción y que, gracias a Diego Arias, encontró su hogar en el interior.

Polbo á feira. https://es.wikipedia.org

