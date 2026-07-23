100 años de la Biblioteca América de Santiago: del sueño de un emigrante a un referente europeo

Un sueño que ya dura 100 años. La Biblioteca América de Santiago de Compostela fue inaugurada en 1926 y atesora una de las colecciones bibliográficas y documentales más singulares de Europa sobre el continente americano. Pero el proyecto nació mucho antes: en 1904, impulsado por el inmigrante gallego Gumersindo Busto.

Originario de la parroquia compostelana de Laraño, Busto vivía en Buenos Aires cuando soñó con este espacio. Pasarían más de dos décadas desde que proyectó su idea hasta que la Biblioteca América fue una realidad en la capital gallega, donde a lo largo de los últimos 100 años ha sobrevivido como un referente y ha triplicado los valiosos fondos, disponibles para consulta.

Este jueves, la Universidade de Santiago de Compostela (USC) inaugura una exposición para conmemorar el centenario de esta colección. La muestra hace un recorrido documental, fotográfico y visual por los orígenes de la Biblioteca América, pasando por diferentes fases de su evolución y protagonismo histórico.

El germen: el sueño de un gallego

Gumersindo Busto emigró siendo adolescente primero a Uruguay y después a Buenos Aires, donde llegó a ser escribano. Inicialmente, pensó en de crear una Universidad Libre de Enseñanza en el contexto del regeneracionismo americano de ese momento, según explica la investigadora del grupo HistAmérica de la Universidade de Santiago de Compostela, Nancy Pérez Rey.

"Él compartía los principios de ese movimiento de renovación promovido por una parte de la intelectualidad española y americana, que consideraba que era necesario repensar las relaciones de España con las repúblicas americanas y sentar nuevas bases culturales y científicas", añade la también documentalista de la exposición.

Busto, que tenía el convencimiento de que la educación y la cultura eran herramientas fundamentales para modernizar la sociedad, se esforzó en promover esta iniciativa singular para la USC. No salió adelante, pero su trabajo se reflejó en la creación de una biblioteca de temática americanista que ha llegado hasta nuestros días.

El emigrante gallego, sin embargo, tuvo que hacer frente a numerosos contratiempos durante dos décadas para poder hacer realidad su sueño, inaugurado en 1926. "Lanzó su idea en 1904 a través de una carta circular. Busto consiguió que fuese oficializada en 1909 a través de una Real Orden, año en el que visitó Galicia por única y última vez desde que había emigrado", indica Pérez Rey.

La Biblioteca América no contaba entonces con una sala propia, por lo que los fondos que se enviaban principalmente desde Buenos Aires (aunque también llegaban desde otras ciudades americanas) se depositaban en la Biblioteca Central da Universidade, ubicada en ese momento en la Facultade de Filosofía e Letras (actual Facultade de Historia).

Un valiosísimo material que llegó hasta nuestros días con el trabajo incesante y minucioso del personal bibliotecario. Con Manuel Feijoo y José María Bustamante al frente, y gracias a la importante colaboración de Pedro Gómez y la primera americanista gallega, Luisa Cuesta, los fondos eran salvaguardados y catalogados para garantizar su conservación y consulta.

Casi 37.000 volúmenes

La sala actual en el Colegio de Fonseca se trasladó en 1983. Lo hizo con todos sus fondos bibliográficos y piezas museográficas excepto en el caso de la colección de fauna, ubicada actualmente en el Museo de Historia Natural da USC con más de 200 piezas, la mayoría de aves.

La riqueza que aglutina este espacio es inmensa: desde importantes colecciones de numismática hasta banderas de diferentes países americanos y bustos de próceres latinoamericanos, así como piezas arqueológicas y elementos únicos como medallas y álbumes conmemorativos de varios países, algunos hechos a mano para la Biblioteca de América.

"La mayoría de estas piezas llegaron a Galicia por la incansable actividad que las Comisiones Protectoras de la Biblioteca, sobre todo en Buenos Aires y Montevideo, que fueron claves en la llegada de fondos bibliográficos y museográficos desde muchos rincones del continente americano", indica la investigadora del grupo HistAmérica.

Un trabajo incansable que ha hecho posible que, a lo largo del último siglo, los fondos se triplicasen: abrió con algo más de 12.000 volúmenes y actualmente tiene casi 37.000.

¿Y qué materiales se encontraban en la Biblioteca América en sus primeros años? "Fundamentalmente libros de diversa temática: historia, literatura, ciencias sociales, naturales, y muchos de jurisprudencia debido al ámbito en el que se relacionaba Gumersindo Busto. Luego se nutrió también de un buen número de periódicos americanos, actualmente no disponibles, así como de colecciones de mapas, atlas, etc.", indica Pérez Rey.

"A partir de la muerte de Gumersindo Busto en 1937 se redujo este flujo de llegada de fondos desde América para retomarse después de la década de los años 70 hasta la actualidad, cuando siguen muy activas las donaciones, como se verá en la exposición" Nancy Pérez Rey, investigadora del grupo HistAmérica de la USC y documentalista de la exposición

Los fondos han ido creciendo fundamentalmente gracias a las donaciones. "En ese sentido, Busto alentó a buena parte de la intelectualidad americana de su tiempo, y hay fondos de importantes instituciones, así como de personalidades destacadas en América", indica la documentalista de la exposición.

"A partir de la muerte de Gumersindo Busto en 1937 se redujo este flujo de llegada de fondos desde América para retomarse después de la década de los años 70 hasta la actualidad, cuando siguen muy activas las donaciones, como se verá en la exposición", añade Nancy Pérez Rey.

La Biblioteca América es uno de los fondos americanistas más importantes de Europa. La consulta de sus fondos está disponible al público, fundamentalmente alumnos de la universidad e investigadores, mientras que las visitas a la sala se realizan en condiciones de acceso regulado.

El espacio se mantiene de esta forma como un reflejo del especial vínculo que une a Galicia y a América, tal y como quería Gumersindo Busto. "Él a su vez, como inmigrante, influyó en la comunidad inmigrante gallega, sobre todo del Río de la Plata, pero también de otros países como Chile o México, para que participasen en su proyecto y aportasen fondos económicos y nutrir la biblioteca", concluye Pérez Rey.

Una exposición conmemorativa

La exposición A Biblioteca América: un soño inaugurado en 1926 podrá visitarse hasta el 31 de octubre en el Colexio de Fonseca. La muestra es un recorrido por la historia, las personas y los documentos que hicieron posible este espacio bibliográfico cuando se cumplen 100 años de su inauguración, ya considerado uno de los proyectos intelectuales más importantes de Galicia y de la USC.

"Un sueño de Gumersindo Busto, que atravesó numerosas dificultades como trabas académicas, políticas, económicas, circunstancias personales, etc, hasta que pudo ser inaugurada oficialmente en 1926. Este será un momento especial también por la numerosa representación de descendientes de Gumersindo Busto que estarán presentes en la inauguración, procedentes tanto desde Argentina como de muchos lugares de España", explica Nancy Pérez Rey.

Precisamente, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, presidió ayer miércoles la recepción a la familia del fundador de la Biblioteca América. La regidora estuvo acompañada en el acto por la tenienta de alcaldesa, María Rozas, y otros miembros de la Corporación Municipal.

Recepción a la familia de Gumersindo Busto en Santiago. Concello de Santiago

Los profesores de Historia de América de la USC, Pilar Cagiao Vila y Eduardo Rey Tristán, son los encargados del comisariado de la muestra y llevan mucho tiempo trabajando para dar a conocer este espacio a través del grupo de investigación HistAmérica. Ya en 2004 se celebró el centenario de creación del proyecto de la Biblioteca América con otra exposición y la publicación de un catálogo con diferentes estudios de esta institución.

La exhibición actual se centra en el momento de la inauguración y las circunstancias en las que fueron llegando los fondos desde América, destacando a los bibliotecarios que catalogaron y salvaguardaron los libros y piezas que llegaban.

"Se relacionan algunos de los actos realizados en favor de la Biblioteca a lo largo de su historia y se termina con un aspecto más personal de Gumersindo Busto, a quien en 1934 le fue concedido el título de doctor Honoris Causa en la Universidad de Santiago de Compostela, que nunca pudo llegar a sus manos", explica la investigadora del grupo HistAmérica.

La inauguración

La inauguración de la muestra se realizará en el Salón do Artesoado, aunque el acto comenzará a las 12:00 horas en el Salón Nobre del Colexio de Fonseca. La Orquestra y Coro de la USC, junto con el programa Escolas Abertas 2026 da Secretaría Xeral da Emigración, interpretarán temas como Huarina/Huayño de Julio Martínez Arteaga (Bolivia) o Libertango del argentino Astor Piazzolla.

La exposición de la Biblioteca América podrá visitarse hasta el 31 de octubre. Cedida

Por la tarde, en la Igrexa de San Francisco la Orquestra de la Universidad de Santiago de Compostela ofrecerá un concierto interpretando algunas de las partituras de diversas épocas y géneros que están depositadas en la Biblioteca América.

El evento estará presidido por la rectora de la USC, Rosa Crujeiras, y contará con las intervenciones del conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez; la comisaria de la muestra, Pilar Cagiao; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; y la presidenta del Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra.